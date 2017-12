Případ Tecl. Stáhne si ho zpět Slavia, nebo zůstane v Jablonci?

V zeleném dresu na podzim zazářil a ve 13 zápasech nastřílel osm gólů. Jeho předčasný zimní návrat do Slavie tak není vůbec nereálný. Navíc i proto, že vrchní management pražského klubu posílil nový sportovní ředitel Jan Nezmar, který spolu s trenérem Trpišovským ve stejné pozici ve Slovanu Liberec v létě o Tecla hodně stál.

„Je pravda, že jsem s ním tehdy mluvil, ale vybral jsem si Jablonec. Myslím, že pro Slavii bude Honza Nezmar velkou posilou, ale podle mě se dostane k úplně jiným hráčům s těmi podmínkami, které mu Slavia může nabídnout. Takže zatím jsem teď s nikým ze Slavie nemluvil a měl bych sezonu dohrát v Jablonci,“ říkal ve středu v sídle jabloneckého klubu 27letý druhý nejlepší kanonýr ligového podzimu Stanislav Tecl.

„Navíc si myslím, že ve Slavii nemají důvod nějak moc do mužstva sahat. Mančaft je tam strašně silný a až se vytříbí základní sestava a bude to o nějakých dvanácti třinácti hráčích, kteří se v ní budou točit a rotace bude menší, tak bude ještě silnější. Každý tým potřebuje určitý čas.“

Tecl vstřelil letos na podzim 8 z 21 jabloneckých gólů, v předchozím působení v severočeském klubu od léta 2015 do konce podzimu 2016 jich dal 11 a jeho případná ztráta by ofenzivu týmu krutě poznamenala.

„Pokud někdo nastřílí tolik branek a najednou by tady nebyl, tak by nám jeho góly samozřejmě chyběly. Naše hra byla postavená na tom, že on ty góly střílel. Teclovo hostování je domluvené na rok, je ale samozřejmě hráčem Slavie, takže se může stát něco podobného jako před rokem v případě obránce Hybše, kterého nám předčasně z hostování vzala Sparta,“ konstatoval Zdeněk Klucký, jablonecký trenér. „Standa Tecl se u nás na podzim rozstřílel, dal víc branek než nejlepší střelci Slavie, takže nevíme a teď je těžko říct, jak na to bude vedení Slavie reagovat.“

Stejná situace nastala i na začátku roku. Tecl naskočil do podzimní části sezony 2016/17 po těžkém zranění až do 7. kola, za Jablonec stihl dát čtyři góly a na konci letošního ledna zamířil do Slavie. „Nějak nahradit jsme ho museli, ale on je výjimečný střelec a známé prostředí v Jablonci mu prostě vyhovuje,“ uvedl Klucký. „Slavia má kvalitní útočníky Škodu, Necida, uzdravuje se Mešanovič, takže by to asi měl teď těžké se přes ně dostat do sestavy. Nevím, jestli by tam hrál.“

Totéž připouští i samotný hlavní hrdina příběhu na trase Slavia – Jablonec forvard Stanislav Tecl.

„Samozřejmě bych to tam měl v té konkurenci těžké. Když se podívám na jména v útoku Slavie, tak si nemyslím, že by tam na jaro potřebovali ještě nějakého dalšího hráče. Řekl bych, že by neměli proč si mě teď brát zpátky,“ uvažoval Tecl.

„Myslím, že mám aktuálně před sebou zimní přípravu a jaro v Jablonci. Co bude v létě, to zatím vůbec nevím a ani si nedokážu dát dohromady, co by se mohlo nebo nemohlo stát. Když jsem před rokem odcházel z Jablonce do Slavie, tak jsem tam taky nešel s tím, že se sem budu za půl roku vracet. V současném fotbale se opravdu něco plánuje těžko.“

Slavia navíc nejspíš bude řešit případné personální změny v kádru až po dnešním domácím klíčovém duelu skupiny Evropské ligy proti Astaně.