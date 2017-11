Tecl: Kolik už my jsme jen ztratili zápasů, ve kterých jsme vedli

„Tohle už není normální, my prostě nedokážeme dohrát takové zápasy do vítězného konce, nějak to ukopat, ubojovat. Ne, my si necháme zase dát dva góly, teď na sebe budeme v kabině jenom koukat a pojedeme odsud šest hodin domů,“ zlobil se bezprostředně po porážce jablonecký kanonýr Stanislav Tecl, který už v této sezoně vstřelil osmý gól.

„Kolik už my jsme jen ztratili zápasů, ve kterých jsme vedli... A teď nám ty body začínají chybět,“ připomněl Tecl i duely v Teplicích, v Ostravě a doma s Duklou, v nichž měl Jablonec pokaždé náskok, dvakrát dokonce dvougólový, ale všechny tři skončily remízou.

Karviná v předchozích čtyřech zápasech prohrála, propadla se až na dno tabulky a kouče Webera nahradil sportovní ředitel Vlk. A tuto změnu hned prohrou odnesl Jablonec. „Na každém týmu, který bojuje o sestup, je znát, že v každém zápase hraje jako o život. To ale není naše omluva, protože tohle by mělo být automatické i z naší strany,“ podotkl Tecl.

Na jeho gól z 36. minuty po nahrávce uzdraveného Masopusta odpověděl po změně stran Panák. Po chvíli měli obrovské šance jablonečtí Jovovič i Mihálik, ale gólman Le Giang vždy skvěle zasáhl a následně zajistil Karviné po dlouhé době tři body parádní střelou pod břevno Kalabiška.

„Ve druhé půli už jsme nebyli tolik aktivní dopředu a neproměnili jsme velké šance, to mi vadí,“ říkal nazlobeně kouč Jablonce Zdeněk Klucký. Jeho tým vytěžil z posledních pěti utkání pouze čtyři body a do konce podzimu ho navíc čeká vražedný los: v pondělí hostí Slavii a pak jede do Plzně.