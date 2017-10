Aspoň jedna nula. Už se musíme chytit. Sparťané se upínají k Jablonci

Pro Spartu a její projekt s trenérem Stramaccionim je to další ze zápasů pravdy.

Kolikrát už tady bylo, že po slibném domácím utkání zpackala to venkovní. Opakuje se to týden co týden.

„Asi už to máme v hlavě. Doma to jde, venku je to špatný. Už musíme vyhrát a odrazit se,“ ví pravý obránce Ondřej Zahustel.

Sparta a venkovní zápasy, to už třetím rokem je bída. Neúspěchy na hřištích soupeřů zažili sparťané už pod trenéry Ščasným, Holoubkem i Radou. Příchod Andrey Stramaccioniho nic nezměnil - pět zápasů, jedna výhra, dvě remízy, dvě porážky a dva vstřelené góly.

V předchozích ročnících právě nicotný zisk ze hřišti soupeřů mohl za to, že Sparta v bojích o titul nestíhala.

Například v minulé sezoně mistrovská Slavia venku vybojovala o patnáct bodů víc než Sparta, předtím Plzeň o devět. Zápasy na hřištích soupeřů udělaly rozdíl mezi šampionem a poraženým.

„V české lize jsou zápasy venku pro Spartu těžké všechny,“ zjistil po pár týdnech Stramaccioni.

Pro každého protivníka je domácí souboj se Spartou nejvíc, vrchol sezony.

I když jsou ve hře tři body jako v kterémkoli jiném utkání, z triumfu nad Spartou žijou kluby a jejich fanoušci měsíce. Výhra nad Plzní, suverénním lídrem, či mistrovskou Slavií se pokoření rudých se vší pokorou a respektem k oběma nevyrovná.

Sparťané sice první duel v Mladé Boleslavi vyhráli, ale v následujících se trápili. V Liberci a na Dukle remizovali, v Brně a na Slavii podlehli.

„Doma tu sílu máme, tam to ještě to zvládáme, i když naposled s Plzní jsme prohráli. Ale venku to nejde,“ poznamenal Kováč

V Liberci sparťané neudrželi vedení ani proti soupeři, který hrál bez dvou vyloučených. V Brně naprosto vyhořeli, předvedli velmi špatný výkon. Špatné to z jejich strany bylo i na Slavii a na Dukle.

„Teď už se chytit musíme,“ zdůrazňuje Stramaccioniho asistent.

Pokud ne... Víru musí nutně ztratit i ti, kteří Stramaccionimu pořád věří. Bez ohledu na tom, jak obtížný protivník sparťany v Jablonci čeká.

„Těžký zápas, urputný soupeř, nebezpečné standardky, nepříjemné podnebí. Víme, co nás čeká. Velmi těžký zápas. Výkonem potřebujeme navázat na Plzeň, nedostat gól a ten jeden dát,“ podotýká Kováč.

„Musíme být ochotní podstupovat každý souboj, být v nich stateční. To je jediný recept,“ tvrdí Kováč. „O Jablonci se tolik nemluvilo a podívejte, kolik mají bodů. Jsou v pohodě, v klidu, my musíme makat.“

Sparta a bodový import ze hřišt soupeřů 2013/2014 (mistrovská sezona) - 34 bodů

2014/2015 - 30 bodů jako mistrovská Plzeň

2015/2016 - 22 bodů, mistrovská Plzeň 31

2016/2017 - 19 bodů, mistrovská Slavia 34 bodů, druhá Plzeň 31

2017/2018 - 5 zápasů, 5 bodů, první Plzeň 15 bodů

Už z těchto slov lze vystopovat, že sparťané do Jablonce necestují jako favorit.

„Jméno týmu samozřejmě budí respekt, ale hrajeme v domácím prostředí a já nevidím jeden jediný důvod, proč se jich bát. Respekt máme, ale budeme hrát tak, abychom zvítězili,“ velí jablonecký lodivod Zdeněk Klucký. „

Když sparťané naposled získali titul, v ročníku 2013/2014 jim k tomu přispělo 34 bodů z venku. V minulé sezoně na hřištích soupeřů jich získali už jen devatenáct, rok předtím dvaadvacet.

V Jablonci dokázala Sparta vyhrát naposled před čtyřmi lety, na podzim 2013 v závěru z ostrého úhlu nevídaným gólem rozhodl Matějovský. Od té doby dvě remízy a čtyři porážky včetně dvou vyřazení z domácího poháru. Naposled na jaře Jablonec doma vyhrál 3:1.

Jak to bude v sobotu? Na Spartu číhá probuzený střelec Tecl, host ze Slavie, i šikovní záložníci Masopust, Trávník, Jovovič.

„Musíme potvrdit výkon proti Plzni a být efektivní. Slabinu vidím u nich vzadu, náběhy za obranu, to by mohlo platit,“ přemítá Zahustel.