Jablonec v napětí: bojuje o historický úspěch. Co ukáže Slovácko?

Díky úžasné jarní jízdě a zisku 32 bodů ze 13 utkání se jablonečtí fotbalisté katapultovali do špičky tabulky první ligy, mají jistou Evropskou ligu a před závěrečným 30. kolem se navíc ocitli v luxusní pozici.

30. kolo - všechny duely od 16 hodin online

V tabulce jsou třetí o bod před Spartou a Olomoucí a když v sobotu doma porazí Slovácko, nemusí se tak ohlížet na výsledky svých konkurentů (Bohemians vs. Sparta, Olomouc vs. Mladá Boleslav), na bronzové příčce zůstanou a v příští sezoně si poprvé v historii zahrají základní skupinu Evropské ligy. Jen účast v ní znamená přísun 2,6 milionu eur do klubové kasy.

V evropské pohárové hře je však ještě jedna, na startu jarní části ligy v podstatě, „neexistující“ možnost. V případě výhry nad Slováckem a porážky Slavie v Teplicích se totiž Jablonec procpe na úkor pražského velkoklubu do 3. předkola Ligy mistrů! A který tým v něm neuspěje, zahraje si „aspoň“ skupinu EL.

„Z hlediska ekonomického a sportovního je to určitě nejvýznamnější zápas v historii klubu. Srovnatelné s ním byly možná vítězství v Českém poháru, hlavně to první v roce 1998,“ tvrdí Petr Flodrman, výkonný ředitel a prokurista FK Jablonec, bývalý fotbalista a dlouholetý funkcionář severočeského klubu.

Kouč Slovácka některým hráčům ukončil sezonu Poté, co se před týdnem remízou 1:1 v derby se Zlínem zachránili, sice fotbalisté Slovácka sezonu jen „dohrávají“, v závěrečném duelu v Jablonci ale výrazně promluví do bojů o 70 milionů korun. „Po derby z nás spadl tlak, ale i závěrečné utkání chceme zvládnout. Kluci mají nějakou šňůru,“ připomíná kouč Slovácka Michal Kordula, že jeho tým v lize sedm utkání v řadě neprohrál (naposledy čtyřikrát po sobě remizoval). Kouč však zároveň předčasně ukončil sezonu obránci Juroškovi a záložníku Petrovi dohrávajícím sezonu pod prášky se svalovými problémy. Další bek Divíšek, středopolař Havlík a útočník Zajíc, kteří v sestavě kvůli zdravotním problémům v poslední době chyběli, už se zase dávají do pořádku v lázních. „Je díky tomu šance dát prostor klukům, kteří celý půlrok velmi dobře pracovali a příležitost si zasloužili. Hráče uvidím v extrémně těžkém zápase, kde musí výkonem dokázat, že ligu můžou v budoucnu hrát,“ poznamenal Kordula.

„Ten tlak je velký, ale všechno máme ve svých rukách. Momentálně se soustředíme na třetí místo a uvidíme, kam to až vyjde,“ naznačil jablonecký záložník Jakub Považanec. Před fotbalisty Jablonce se tedy vynořily nečekaně nádherné vyhlídky, ovšem k jistotě potřebují udělat ten poslední krok - zdolat už zachráněné Slovácko. K tomu jim nahrává pozitivní statistika: jablonecký tým doma v lize se Slováckem třináctkrát po sobě neprohrál, z toho desetkrát zvítězil.

„Musíme si to v posledním zápase rozhodnout my. Nikdo nám nepomůže a nikdo nám nemůže uškodit. Slovácko je zachráněné, bude chtít hrát fotbal a vyhrát tady. Víme, že to bude těžký zápas, ale na to jsme připravení,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada. „Pokud hrajete fotbal a chcete o něco hrát, o titul nebo o evropskou soutěž, tak musíte být psychicky silný. Pokud nebudete silný, tak nemůžete hrát a já věřím, že si s tím naši hráči poradí.“

V důležité poslední ligové bitvě bude trenér Rada postrádat zraněného Masopusta a vykartovaného Zeleného.

Slovácko si v minulém kole zajistilo záchranu mezi elitou a dnes v Jablonci už může hrát bez zábran. „I když jsme zachráněni, tak Jablonci nedáme nic zadarmo. Chceme jaro dotáhnout, je pro nás důležité, jestli skončíme desátí, nebo čtrnáctí, a to bude mít vliv na celkové hodnocení naší sezony,“ naznačil ředitel 1. FC Slovácko Petr Pojezný.