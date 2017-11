Trestuhodná ztráta. Klepali jsme se, abychom neprohráli, řekl Šilhavý

Když hraje Jablonec se Slavií, většinou to končí remízou. Sedm z posledních devíti utkání nemělo vítěze (ta zbývající vyhrál Jablonec). Naposled v pondělí večer.

„Trestuhodně jsme tady nechali dva body,“ zlobil se Šilhavý.

Přitom jste přes padesát minut hru ovládali. Co se s vámi stalo?

Jednoznačně jsme ještě do půle měli dát druhý gól, pak by se nám dýchalo líp. Ale místo toho po naivní chybě necháme soupeře vyrovnat. Od první minuty jsme soupeře zatlačili, v tlaku jsme si vytvářeli šance, ale neproměnili je. Pak přišel zákonitě trest.

Čím si to vysvětlujete? Laxním přístupem? Uspokojením?

Neřekl bych uspokojení, byli jsme spíš takoví bohorovní. Mysleli si, že se nemůže nic stát, pak jsme se klepali, abychom neztratili všechny body. Domácí hrozili, byli nebezpeční a málem jsme ještě prohráli. Zápas jsme ztratili v prvním poločase.

Dostali jste gól po vašem rohovém kopu. Jak se to mohlo stát?

Kopeme roh, máme míč pod kontrolou a z toho nám jdou čtyři na jednoho. Nevím, přesně komu, ale odskočí nám míč a je z toho brejk. Trestuhodné.

Litujete o to víc, že jste se mohli přiblížit vedoucí Plzni na dvanáct bodů? A zažehnout naději...

Nejen kvůli Plzni, ale i kvůli sobě. Navíc i Olomouc vyhrála. Přitom v předchozích zápasech jsme byli produktivní, dávali jsme góly. Věřil jsem, že v tom budeme pokračovat.

Na Olomouc ztrácíte tři body. Jak těžký soupeř to teď v boji o druhou příčku bude?

Sigma hraje velmi dobře, zaslouženě tam patří. Ale máme před sebou patnáct zápasů, ještě celé jaro, všechno může být jinak. Věřím, že to zvládneme.

Ale zápasy venku nezvládáte, z osmi jste vyhráli jen dva. Čím to je?

Většina utkáních byla podobná tomu v Jablonci, nechci říct, že byla totožná. Ale měli jsme převahu, šance, neproměnili jsme je. Soupeř hrál s velkou motivací a my to nezvládli. Pravda, těch zápasů jsme ztratili opravdu dost.