Jablonečtí fotbalisté jdou proti Slavii bez opor Tecla a Trávníka

Pražský klub z Edenu je pro Jablonecké v posledních letech hodně příjemným soupeřem. Severočeši totiž prohráli se slávisty z minulých šestnácti vzájemných ligových duelů pouze jediný a Pražané dobyli naposledy jejich Střelnici v březnu roku 2009.

Navíc při loňské jízdě Slavie za titulem s ní Jablonec remizoval doma 0:0 a v Praze 1:1, kdy spálil řadu vyložených šancí a gól inkasoval až v posledních vteřinách.

„Slavia je poslední mistr, má silný kádr, který doplnili hráči za desítky milionů a s Plzní je to nejtěžší soupeř. Zápas bude hodně o naší poctivosti, důrazu a zodpovědnosti,“ tuší Zdeněk Klucký, kouč Jablonce. „V posledních zápasech se Slavií byl náš přístup dobrý a sehráli jsme kvalitní utkání. Teď to potřebujeme zopakovat a nedělat vzadu chyby.“

Trenér Klucký však musí před dnešním utkáním řešit zásadní problémy se složením sestavy. Vedle už delší dobu zraněné brankářské jedničky Hrubého mu budou proti Slavii scházet další dva klíčoví fotbalisté: s osmi góly nejlepší kanonýr týmu útočník Tecl, jenž v Jablonci hostuje právě z pražského klubu a tak nastoupit nesmí, a kvůli čtyřem žlutým kartám i tvůrce hry a rozehrávač většiny standardních situací záložník Trávník.

Fotbalisté Slavie vyběhnou na trávník na Střelnici povzbuzení čtvrteční důležitou výhrou v Evropské lize na stadionu izraelského Maccabi Tel Aviv.

„Jablonec má silné mužstvo, hraje dobrý fotbal, je produktivní a doma je ještě těžším soupeřem než venku. V posledním zápase prohráli, takže to budou chtít odčinit doma. Vždy když tam přijedou pražská S, motivace je velká. Ale já věřím, že my budeme zdravě namotivovaní po posledních výsledcích, a že to zvládneme dál. Věřím, že navážeme na poslední výkony, kdy jsme byli produktivní,“ přeje si trenér Slavie Jaroslav Šilhavý, jenž vedl Jablonec rok a půl od léta 2014.