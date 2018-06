Uruguay vybojuje na MS titul, tvrdí jablonecký záložník Acosta

„Po konci nepovedené sezony v Brně mi můj manažer řekl, že by bylo možné jít do Jablonce, s čímž jsem pochopitelně souhlasil, protože je to velmi dobrý tým, který postoupil do Evropské ligy,“ pochvaloval si 27letý krajní hráč Rafael Acosta, který letos na jaře nastoupil za Brno ve všech 14 zápasech v základní sestavě a přestože patřil k těm lépe hodnoceným hráčům Zbrojovky, ani on pád do druhé ligy neodvrátil.

Celkem odehrál v české první lize 39 zápasů s bilancí osmi gólů a jedné asistence.

Do Jablonce přicestoval ze své vlasti v sobotu, zapojil se do tréninku, absolvoval zdravotní testy a v úterý si užil čtyřicet minut v dresu svého nového klubu Jablonce v přípravném duelu s Jihlavou.

Přestože je teď jeho hlavní ambicí vybojovat si místo v nabité sestavě Jablonce, nemůže si nechat ujít zápasy rodné Uruguaye na světovém šampionátu v Rusku.

„Samozřejmě to sleduju. Zatím hrajeme velmi dobře, všechny tři zápasy ve skupině jsme vyhráli, ale teď máme v sobotu v osmifinále velice těžkého soupeře: Portugalsko v čele s perfektním fotbalistou Cristianem Ronaldem,“ říkal ve čtvrtek v útrobách jabloneckého stadionu Rafael Acosta.

„My ale máme také skvělé útočníky Suáreze a Cavaniho, v obraně oporu Godína a zkušeného trenéra Tabáreze, takže věřím, že postoupíme a celé mistrovství světa pak můžeme i vyhrát, protože v play off budeme ještě silnější než ve skupině. Jsme sice malá země, ale fotbal máme v srdci, a to je strašně důležité,“ tvrdí jablonecká fotbalová posila Rafael Acosta.