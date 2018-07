Fotbalisté Jablonce se dočkali na konci rakouské přípravy výhry

Jediný gól utkání vstřelil v 70. minutě stoper David Lsichka, který skóroval po trestném kopu Trávníka z pravé strany. Poté šel německý soupeř do většího rizika, ale všechny šance na vyrovnání zlikvidovala obrana v čele s gólmanem Hrubým.

„Většinou bývají závěry soustředění těžké, aby se hráči koncentrovali. Znovu se vracím k prvnímu zápasu, který jsme nezvládli, takže by bylo špatné, kdybychom zase udělali něco špatně. Soupeř byl hodně kvalitní, i když jsou asi v jiné zátěži než my. Naši hráči už nebyli tolik v únavě, před utkáním jsme měli jeden trénink, abychom to měli jako generálku. Takže z tohoto pohledu to splnilo účel. V prvním poločase jsme měli brejkové situace, ale nedotáhli jsme je do konce. Ve druhém poločase jsme se po standardní situaci dostali do vedení a v závěru si to uhráli,“ zhodnotil generálku na start sezony jablonecký kouč Petr Rada.

Oproti předchozímu duelu s Dynamem Moskva provedl několik změn v sestavě, aby si tým vyzkoušel ještě další varianty. Na postu pravého obránce nastoupil stoper Hovorka, na krajích zálohy hráli Acosta a Masopust, na hrotu naskočil Doležal.

„Až v závěru jsme prostřídali, hráči toho měli ve velkém vedru dost. Celkově jsem se zápasem spokojený. Byly tam lepší věci i horší věci, ale myslím si, že pro nás bylo důležité, že jsme soustředění zakončili vítězstvím,“ řekl Rada.

Jablonečtí zahájí první ligu až v pondělí 23. července v Ostravě