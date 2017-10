Pomohla nám změna rozestavení, liboval si jablonecký trenér Klucký

„Jednoznačně jsme chtěli postoupit. Majitel našeho klubu byl před odjezdem v kabině a říkal, že cíl je postup. Zlín je pro nás inspirací, Jablonec chce hrát evropské poháry a pokud by se to nepodařilo v lize, kde o to bude bojovat víc týmů, tak chceme zvítězit v poháru,“ tvrdí Zdeněk Klucký, jablonecký trenér.

Motivace triumfovat v MOL Cupu je pro kluby velká, protože vítěz postoupí přímo do skupiny Evropské ligy a jen za to už získá prémii zhruba 70 milionů korun.

Klíčové momenty střelecké pohárové show v Olomouci přišly hned na startu druhého poločasu. Domácí vedli 2:1, ale Jablonečtí je zaskočili třígólovou rychlopalbou a po přesných zásazích mezi 47. a 55. minutou otočili skóre na 2:4. Olomouc sice ještě v závěru snížila, ale postup do jarních čtvrtfinálových bojů už si Severočeši vzít nenechali.

„Bylo to nesmírně těžké utkání a změna rozestavení na 4-5-1 nám pomohla. Olomouc hraje dobře, doma dlouho neprohrála a myslím, že byla favoritem. O přestávce jsme si v šatně nenadávali, spíš jsme si říkali, jak takticky na ně nastoupit. Vlétli jsme na to, podařilo se nám to otočit, tři branky po sobě rozhodly a závěr jsme si pohlídali,“ pochvaloval si kouč vítězů Zdeněk Klucký.

V brance Jablonce se místo zraněné jedničky Hrubého objevil po dlouhé době Bárta a už po půlhodině musel opustit hřiště kvůli tržné ráně na kotníku Hanousek.

Druhý prvoligový rival ze severu Čech Slovan Liberec vstoupí do MOL Cupu až příští středu, kdy v osmifinále přivítá doma U Nisy od 16.30 tým Karviné.