Jablonecký Masopust: Můj gól? To byla hlavně paráda od Považance

Hosté naopak prohráli už pošesté za sebou a kromě tyčky po hlavičce Kubaly v posledních vteřinách se nedostali téměř k ničemu.

„Jsme rádi, že jsme to po náročném zápase s Kyjevem zvládli. Věděli jsme, že to bude těžké utkání, protože podle mého Slovácko nepatří do spodku tabulky. Za přístup a nasazení musím hráčům poděkovat. Uhráli jsme čisté konto, a to je pro mě také důležité,“ řekl Petr Rada, kouč vítězů.

Jablonečtí rozhodli o vítězství už prvním poločase a režíroval ji pravý krajní záložník Masopust. Nejprve v 7. minutě nacentroval míč z pravé strany na přední tyč přesně na hlavu Jovoviče, který razantně otevřel skóre a sedm minut před odchodem do kabin dal gól do prázdné brány po parádní nahrávce Považance.

„Jovo (Jovovič) si křiknul, že je před bránou, tak jsem ho tam našel. A u mého gólu to byla hlavně nádhera od Povyho (Považance),“ popsal Lukáš Masopust svoji bilanci 1 +1. „Pak jsme nevěděli, s čím půjde Slovácko do druhé půle, protože vést o dva góly bývá ošemetné. Dá se ale říct, že jsme tu hru pak kontrolovali a chtěli jsme hrát pořád, jako kdyby to bylo nula nula a nic jsme nepodcenili,“ pochvaloval si Masopust, který skóroval ve druhém ligovém utkání po sobě.

Přestože Jablonečtí skončili bitvu s Kyjevem ve čtvrtek až v jedenáct večer, nasadil trenér Rada včera po 64 hodinách proti Slovácku navlas stejnou sestavu. „Nechtěl jsem do toho sahat, i když Jovovič ani Masopust netrénovali, protože byli nakopnutí. A fungovalo to. Jsme na tom dobře fyzicky, podívejte se třeba na Tomáše Hübschmana,“ řekl Rada.

Masopust však přiznal, že v závěru už toho měl dost a trávník opustil v 77. minutě. „Možná bych kolikrát i víc presoval, ale prostě nohy už mě dál nepouštěly. Možná někdo říká, že nemůžeme být unavení, ale ona to opravdu není sranda hrát po dvou dnech další zápas,“ uvedl Masopust.

V reprezentační pauze čeká Jablonec v sobotu duel 3. kola MOL Cupu v Pardubicích.