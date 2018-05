Jsem rád, že stojím, řekl šťastný otec a střelec vítězného gólu Doležal

„Karviná hraje o holý život, takže to bylo velice těžké. Proto mě to byl asi nejtěžší zápas na jaře, vyhráli jsme ho, i když se nám až tak nedařilo, a to je cenné. Před hráči smekám. Tři body nám zaručovaly Evropskou ligu, a ten krok jsme udělali. Asi málokdo by na startu jara řekl, že budeme mít dvě kola před koncem padesát bodů,“ pochvaloval si Petr Rada, jablonecký trenér.

V první půli byli domácí lepší a zaslouženě šli do vedení po gólu Chramosty, jemuž šanci připravil Jovovič. Po změně stran ale Karvinští Jablonecké nečekaně sevřeli do kleští a po jednom z rohů vyrovnal Dreksa. Poslední slovo ale měl v 70. minutě jablonecký útočník Martin Doležal, který vstřelil vítězný gól hlavou po přesném centru Zeleného.

Pro Doležala byla ta gólová trefa dvojím dárkem. V neděli před polednem, jen pár hodin před výkopem, se mu totiž narodil syn. „Je to neuvěřitelné. Krásné. Od půlnoci jsem byl v porodnici, takže jsem celkově spal asi půl hodiny. Jsem strašně rád, že jsem dal tak důležitý gól zrovna v tento den,“ radoval se naprosto vyčerpaný Martin Doležal. „Proto jsem byl na konci zápasu absolutně hotový, braly mě křeče a řekl jsem si o střídání. Jsem rád, že stojím...“ přiznal po zápase Doležal.

Jeho tým má jistou kvalifikaci Evropské ligy, ale chce víc. „My bychom ještě moc chtěli dosáhnout na to zajímavější třetí místo. Sice je daleko, ale nevzdáváme se,“ přeje si šťastný otec a střelec vítězného gólu Doležal.

V příštím kole čeká fotbalisty Jablonce pikantní bitva v Edenu proti Slavii, se kterou ve středu prohráli ve finále domácího poháru.