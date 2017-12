Nehráli jsme špatně, ale jen po vápno, litoval jablonecký Tecl

Severočeši se sice v obou duelech hodně snažili plzeňskou defenzivu dobýt, nebyli jen odevzdaným sparingpartnerem a do závěru sobotního utkání nasadili dokonce čtyři útočníky, ale vše bylo marné.

„Zase jsme sehráli s Plzní sympatické utkání, ale zase jsme bohužel nedokázali vstřelit branku,“ posteskl si kouč Jablonce Zdeněk Klucký.

Největší jabloneckou šanci měl už v 8. minutě nejlepší kanonýr týmu a někdejší plzeňský hráč Stanislav Tecl. Po sprintu přes půl hřiště tísněný Hrošovským vypálil dobře k tyči, ale domácí gólman Kozáčik míč konečky prstů vyrazil na roh.

„Furt jsem čekal, jestli nahraju někomu před prázdnou bránu, ale pak se mi to otevřelo. Myslím, že kdybych to dal víc po zemi, tak by to měl Koza mnohem těžší,“ litoval Stanislav Tecl. „Nehráli jsme špatně, ale jen po vápno. Nebyli jsme moc nebezpeční, měli jsme vlastně jen tu jednu šanci, tu jsem nevyužil a proti takovému soupeři nás to potom stojí celé utkání.“

Po chvíli pak domácí střelec Krmenčík využil ideální nahrávku Koláře mezi stopery a deset minut před koncem pohotovou ránou vstřelil druhý gól utkání.

„Dvakrát jsme ho neuhlídali a Plzeň měla i další šance a dvě břevna. My mámě gólového Tecla i rychlého Mihálika, který také umí vstřelit branku, ale chybí nám komplexní útočník jakého má teď Plzeň v podobě Krmenčíka. Je rvavý, rychlý a hned první šanci promění. Bez něho by třeba měli v Plzni také problémy,“ míní Klucký, jehož tým přezimuje se ziskem 21 bodů v polovině tabulky na osmé příčce.