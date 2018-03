Jihlava už je podle mě už teď zachráněná, tvrdí jablonecký kouč Rada

V něm půjde o vzájemný souboj dvou celků, které ve čtyřech dosavadních zápasech jarní části soutěže ještě neztratily ani bod. Nutno dodat překvapivě. „Myslím, že to nečekali ani domácí, ani my. Že v tuto chvíli budeme mít plný počet bodů,“ připouští trenér Jablonce Petr Rada, který v minulosti vedl i celek z Vysočiny.

Petr Rada ● Bývalý fotbalový reprezentant a později trenér, narozený 21. srpna 1958 v Praze.

● Aktivní kariéru spojil především s pražskou Duklou, ve které působil v letech 1979–1988. Českou ligu si později krátce zahrál také za Blšany a Bohemians Praha.

Vyzkoušel si angažmá v Německu a v Kanadě.

● Proslavil se jako trenér, postupně vedl Slavii (2x), Teplice (4x), Plzeň, Jablonec (2x), Liberec, Jihlavu, Příbram a pražskou Spartu.

● V letech 2008–2009 vedl národní tým, v památném přátelském zápase remizoval 2:2 v Anglii.

„Musím ale přiznat, že těžší vylosování měla Jihlava, jelikož v prvních dvou kolech hrála s oběma aspiranty na titul, jak se Slavií, tak s Plzní.“

Co říkáte na to, jak to Jihlava zvládla?

Určitě to bylo hodně překvapující. I pro ně. Nechci říct, že by si nevěřili. Ale když to vezmeme normálně, mít ze čtyř zápasů dvanáct bodů je paráda. Každý si to přeje. Ale když se díváte na soupeře, kteří proti vám hrají, musíte mít nějaký respekt a pokoru. Nechci mluvit za Jihlavu, můžu mluvit jen za sebe. A já jsem rád, že jsme udělali tolik bodů. Že se nám herně poměrně dařilo.

Vraťme se k Vysočině. Čekal byste, že po podzimu poslední celek soutěže, který nasbíral jen deset bodů, může jaro odstartovat v takovém stylu? Čím si to vysvětlujete?

Přišel nový trenér, udělal v týmu atmosféru. Navíc kádr vhodně doplnili. A i ti, kteří třeba v minulosti nenastupovali – ať to byl Tlustý, Fulnek, Zoubele – teď mají důvěru a hrají. Z těchto hráčů, myslím si, nejvíce pookřál Dvořák.

Na jeho výkonech to je znát.

Paběrkoval, teď je pro Jihlavu praktiky klíčovým hráčem. Nastupuje do všech zápasů, hraje 90 minut.

Čeho dalšího jste si při předzápasovém pozorování soupeře všiml?

Hrají směrem dopředu na dva nepříjemné útočníky, ať je to Dvořák nebo Ikaunieks. V tomhle jsou silní. Viděl jsem je na Dukle a musím říct, že vyhráli naprosto zaslouženě. Není to o tom, že by to byla nějaká náhoda. Co jsem sledoval, Jihlava v těch čtyřech zápasech nastoupila prakticky v totožné sestavě. To svědčí o tom, že jim to drží. Jak zdravotně, tak bez karet. Herní disciplína tam je znát.

Zmiňujete jihlavské útočníky. Výbornou fazonu má nyní Ikaunieks. Budete si muset dát pozor hlavně na něj?

Jihlava je teď v takové formě, že si musíme dávat pozor na všechny její hráče. Samozřejmě, útočníci jsou vždycky nejvíce nebezpeční. Ale zápas na Dukle rozhodl Urblík, který vstřelil třetí branku. Mají opravdu dobrý mančaft, poskládali ho dobře. Je v něm Levin, Schumacher... Opakuji, hrají ofenzivně velice dobře. Takže se musíme dobře připravit, abychom obstáli.

Takže vás nečeká snadné utkání?

Které utkání v lize je lehké? Myslím, že všechna utkání jsou těžká. A tohle nebude výjimka. Proto se soustředíme na to, abychom byli dobře připravení.

Jihlava přitom byla po podzimu mnohými odepisovaná. Jak vidíte její šance na záchranu teď vy?

Pro mě je Jihlava zachráněná, to je jednoduché. (usmívá se) Když zvládli zápasy se Slavií a Plzní, mají 22 bodů, tak si myslím, že Vysočina je z toho venku.

Komu naopak podle vás zřejmě zůstane v ruce Černý Petr?

Sestup nepřeju nikomu. Ale mančafty, které jsou pod Jihlavou, budou mít určitě větší starosti. Vemte si Ostravu, která nakoupila hráče, mají majitele, který chce ligu zachránit. Ale mají 12 bodů, Jihlava 22. Sice má Baník zápas k dobru, ale je to Plzeň, tam může dojít k jakémukoliv výsledku. Ale deset bodů je velký rozdíl. Na to, že do konce zbývá deset kol.

V Jihlavě jste naposledy vedl jako trenér pražskou Spartu, loni na jaře jste zde překvapivě prohrál 0:1. Vybavíte si z toho zápasu něco?

Samozřejmě. V tom zápase jsme nebyli horší, měli jsme herní převahu. Ale domácí bojovali, hráli zase velice živelně. Což v tu dobu, v tom zápase stačilo. Dali gól po naší hrubé chybě při rozehrávce. Ztratili jsme balon, domácí toho využili a pak už to ubránili. Ne, že bychom byli horší. Ale to nasazení z naší strany, ne že by bylo špatné, ale prostě nestačilo. Domácím jsme se v bojovnosti nevyrovnali. A neměli jsme ani tolik šancí.

Budete na toto utkání hráče Jablonce upozorňovat? Ve stylu: pozor, tady prohrála i Sparta.

Samozřejmě. Ale na druhou stranu, to už je pryč. Jihlava má už jiný mančaft, hráči už jsou většinou jiní, z padesáti procent určitě. My zkrátka musíme hrát tak, jako ty první zápasy. Mít nějakou herní disciplínu, pokoru. Ale nebýt ustrašení. Protože kdybychom tam měli jet ustrašeně, tak by to bylo špatně.

V souvislosti s Jihlavou a Jabloncem se musím zeptat na bývalého kapitána Vysočiny Stanislava Tecla. Jak moc vás mrzí, že si jej Slavia v zimě stáhla z hostování?

Standa je kvalitní útočník, dal na podzim osm gólů, byl druhý nejlepší střelec v lize. Góly, které dal, byly pro Jablonec zásadní. Jenže je to kmenový hráč Slavie, ta si ho stáhla a my s tím nic nenadělíme. Musíme to akceptovat. Vzali jsme to, jak to je. Proto jsme udělali Chramostu, který je podobný rychlostní typ jako Standa.

Aspoň podle vyjádření hráče v médiích jsem to vnímal tak, že on chtěl v Jablonci zůstat i na jaře. Mrzelo vás, že to dopadlo jinak?

Určitě. Věřil jsem, že zůstane. Měli jsme i příslib, že když budou všichni zdraví, bude hrát za nás. Byli jsme rádi, protože góly, které dal, byly důležité. Navíc byl v kolektivu oblíbený, pracoval, hrál. Bylo to vidět i v přípravě, kdy jsme hráli Tipsport ligu. Ale pak se bohužel zranil Mešanovič, Slavia si ho stáhla. Přeju mu, aby se mu dařilo.