Jablonecký trenér Rada „rodil“ s Doležalem, pak ho rozzuřil divák

Pak si jen na půlhodiny schrupnul v křesle a v 18 hodin nastoupil ve velkém vedru do utkání. Kouči Radovi se následně za důvěru odvděčil nejlépe jak mohl: v 70. minutě vstřelil hlavou vítězný gól na 2:1 a posunul tak jablonecký klub do Evropy.

„Já jsem vlastně nespal stejně jako on. Volal mi v noci, že odjel do porodnice, tak jsem chtěl, aby mě informoval, co a jak. Tak mi pak volal v půl druhé, v půl třetí, a nakonec to všechno dobře dopadlo, což je to nejdůležitější. Má syna a všichni jsme mu moc gratulovali,“ popsal Rada, jak na dálku „rodil“ se svým aktuálním útočníkem číslo jedna.

Přes absenci spánku a únavu chtěl bojovník Doležal proti Karviné nastoupit a trenér ho vyslyšel. „Musím před ním smeknout, že do zápasu chtěl jít a v duchu jsem si přál, aby dal gól, což vyšlo. Svůj výkon zaslouženě korunoval právě tím gólem a pak zvedl ruku, že už fakt nemůže, že chce střídat a toho si také cením,“ řekl Rada.

A právě výměna Doležala za Hübschmana přinesla ostrý slovní konflikt zkušeného trenéra s jedním jabloneckým diváckým „odborníkem“ na hlavní tribuně, který mu stáhnutí střelce ze hřiště vyčítal.

„Doležal je vyšší postavy, ve středu odmakal devadesát minut proti Slavii, teď pětasedmdesát, vepředu to má těžké, pořád tam lítá, tak se nedivím, že už nemůže. Navíc po takovém dnu. Kéž by všichni byli jako on. A pak slyším z tribuny: ‚Proč ho střídáš?‘. To jsem byl na infarkt. Jak se někdo může dívat na fotbal a pak ani neví, že ten hráč si řekne o střídání, nebo že už nemůže? To mě prostě pořád dovede vytočit,“ popsal 59letý Petr Rada, který díky skvělé jarní jízdě dovedl jablonecký tým do Evropské ligy.

„Hráči ten nejtěžší poslední krok proti Karviné zvládli. Klobouk dolů před nimi, těch padesát bodů, které teď máme, je jejich zásluha a nestalo se to žádnou náhodou nebo klikou. Takže jsem jim za těch dvanáct jarních zápasů poděkoval a věřím, že v těch dvou posledních se ještě o posun výš poperou,“ věří kouč Jablonce.