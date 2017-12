Radovy jablonecké plány: finále domácího poháru a zlákat Lafatu

Nahradí Zdeňka Kluckého, jenž se stane stejně jako v několika předchozích štacích jeho asistentem. Devětapadesátiletý kouč Petr Rada se v úterý v útrobách jabloneckého stadionu Střelnice sešel s novináři a rozebíral i tato témata.

O návratu do Jablonce

Na Jablonec nedám dopustit, byl jsem tu nejdelší dobu, tak mi to přirostlo víc k srdci. V minulém týdnu mi volal Míra (majitel jabloneckého klubu Miroslav Pelta) a rychle jsme se dohodli. Nijak jsem nelicitoval, i když jsem měl i jinou nabídku z české ligy a jednu konkrétní také z Běloruska. Jablonec znám, vyhovuje mi a rozhodla pro něj i dostupná vzdálenost na trase Praha – Jablonec, protože mám trošku problémy v rodině s maminkou.

O 8. místě Jablonce

Já osmé místo hrát nechci a doufám, že ani hráči. Jablonec nehrál na podzim špatný fotbal a osmé místo je na tenhle kádr málo. Mohli nebo měli bychom být výš a hlavně zvenku vozit trochu víc bodů.

O Kluckém

Dělali jsme spolu předtím už několikrát a dlouho. Když jsem odešel z Liberce, on zůstal, já šel jinam, ale naše vazba zůstala. Výhoda to určitě je a není to tak, že jsem přišel a budu všechno předělávat. Se Zdeňkem jsme na stejné notě.

O kádru

O tom se teprve budeme s Mírou Peltou bavit, ale já si myslím, že kádr je tady dobrý a není třeba ho moc rozšiřovat. Už se těším, jak se na začátku ledna sejdeme. Máme před sebou čtrnáct ligových zápasů a doufám, že k tomu ještě i tři v poháru, a pro mě je furt lepší, aby byli všichni co nejvíc vytížení, než je posílat na tribunu.Toho nejsem zastáncem.

O útočníku Lafatovi

Všichni ví, že s Davidem Lafatou máme nadstandardní vztah, trénoval jsem ho už tady v Jablonci a když jsem šel do Sparty, on tam byl. Má tam smlouvu do června, ale teď nenastupoval tolik, jak by si asi zasloužil. Je to věc Sparty a pokud uznají, že ho už nepotřebují, myslím, že nebudeme jediní, kdo ho bude chtít. Je to pořád útočník, který umí dávat góly a byla by škoda pro český fotbal, kdyby měl skončit úplně. Lidé ho v Jablonci měli rádi, ale zatím jsme se na tohle téma nebavili.

O domácím poháru

V poháru je šance na Evropu větší. Před rokem všichni spekulovali, jestli jde utáhnout ligu a pohár, nakonec to vyhrál Zlín, který za tím šel a přímo postoupil do Evropské ligy. Chtěli bychom tedy v poháru nejdřív porazit Slovácko, pak jít až do finále, a to vyhrát. Pro výhry a trofeje se přece ten fotbal dělá.