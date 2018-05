Kluci to proti Slovácku zvládnou, tvrdí jablonecká legenda Špit

Během dvanácti hráčských let zažil v jabloneckém dresu spoustu veledůležitých zápasů, zítra ho však čeká zřejmě ten nejvýznamnější, byť už jako člena realizačního týmu.

Fotbalisté Jablonce totiž hostí na Střelnici od 16 hodin Slovácko a pokud zvítězí, oslaví historický klubový úspěch. „Je to zápas o přímý postup do skupiny Evropské ligy, o zhruba sedmdesát milionů korun. Čím větší důležitost, tím víc by to mohlo být pro kluky svazující, ale jsem pevně přesvědčený, že to zvládnou,“ tvrdí 43letý Michal Špit, jenž v dubnu 2014 vychytal proti Jihlavě nulu, která byla jeho stou v kariéře a vstoupil do vysněného Klubu ligových brankářů.

Jaká je nálada v týmu před očekávaným zápasem proti Slovácku?

Trenér Rada se snaží připravovat tým jako na každý ligový zápas, protože vytvořit si sami na sebe tlak by nebylo příjemné.

Ale hráči to přece v hlavách mít musí, o co jde...

...samozřejmě si každý dá dvě a dvě dohromady a ví, co je v sázce, ale snažíme se to trochu tlumit.

Navíc v případě vítězství může Jablonec dokonce dosáhnout na druhé místo před Slavií a tím pádem na Ligu mistrů.

Stát se to může, taková šance existuje, byl by to hodně příjemný bonus, ale já osobně si myslím, že si Slavia v Teplicích minimálně ten potřebný bod uhraje.

Vy jste s Jabloncem podobně vypjatý zápas v posledním kole sezony 2009/10 hrál. Tehdy ale šlo o mistrovský titul, vzpomínáte?

Ano. Potřebovali jsme doma porazit Budějovice, to jsme zvládli, ale Sparta také vyhrála nad Teplicemi. Tuším, že Tomáš Řepka dával tehdy vítězný gól na jedna nula ze standardky, a my jsme skončili těsně druzí. To byla dobrá sezona, byli jsme opravdu jen krok od titulu. Ovšem na rozdíl od našeho aktuálního boje o třetí místo jsme to tenkrát neměli ve svých rukách, teď ano.

Pojďme zpět do současnosti, čemu přičítáte skvělé jablonecké jaro, díky kterému už jste si zajistili start v Evropské lize?

Už během podzimu se mužstvo sladilo a postupně si to sedalo. V zimě přišel Rada, který má osobitý přístup a hráče nenechá na hřišti vydechnout, dobře se potrénovalo, zvládlo se pár prvních zápasů a de facto už to jede samo. Myslím si, že málokdo nás přehraje fyzicky, máme silné individuality, takže tým neměl výraznější slabinu. Možná pomohlo i to, že s námi po osmém místě po podzimu vůbec nikdo nepočítal. I kvůli tomu, že nám odešli klíčoví útočníci Tecl s Mihálikem. Přiznám se, že ani já jsem nevěřil, že bychom se mohli dotáhnout na špičku. Spíš jsme se upínali k domácímu poháru a z něj jsme chtěli projít do skupiny Evropské ligy. To nevyšlo, tak jsme se k ní přiblížili jinak.

Co byste jako trenér brankářů řekl k vašemu svěřenci v bráně Vlastimilu Hrubému, který má v letošní ročníku ligy už jedenáct nul, z toho sedm na jaře?

Vlasta má velice stabilní formu a dělá minimum chyb. K tomu se přidala i velmi dobrá obranná hra celého týmu, a to, co projde, je Vlasta většinou schopný pochytat. Myslím, že se dostává do ideálního brankářského věku, takže ho asi čekají ještě zajímavé roky.

Budou nabídky z ciziny?

To si až tak nemyslím. Do zahraničí teď chodí spíš mladší gólmani a Vlastovi je už přes třicet. Nicméně pro domácí trh a mužstva nad Jabloncem je podle mě velice zajímavý.

Vraťme se k sobotnímu a pro Jablonec z hlediska historie klubu jedinečnému utkání. Jakou čekáte kulisu na Střelnici jako dobrý znalec jabloneckého prostředí?

Jablonečtí diváci jsou specifičtí, fandit dokážou, ale není jich moc. Párkrát se podařilo Střelnici naplnit, a to jsou pak úplně jiné zápasy s jinou atmosférou. Moc bych si přál, aby si tam lidi v sobotu cestu našli a podpořili nás, přece jen jde opravdu o strašně moc. Kluci budou ty hlasivky potřebovat.