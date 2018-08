Když je los zklamáním. Neatraktivní, přitom těžká skupina, ví Jablonečtí

Z prvního koše Dynamo Kyjev, z dalších dvou kazašská Astana a francouzské Rennes.



DYNAMO KYJEV Rok založení: 1927

Klubové barvy: bílá a modrá

Největší úspěchy: 2x vítěz PVP (1975, 1986), vítěz Superpoháru UEFA 1975; 28x mistr ligy (13x sovětské, 15x ukrajinské, naposledy 2016), 20x vítěz domácího poháru (9x sovětského, 11x ukrajinského, naposledy 2015)

Stadion: Olympijský (kapacita 70.050 diváků)

Trenér: Aleksandr Chackevič (Bělorusko)

Současné opory: Josip Pivarič, Viktor Cyhankov, Benjamin Verbič

Jablonec čekal na soupeře do základní skupiny při pátečním losování v Monaku téměř nejdéle ze všech. A byl blízko vysněným zápasům s Chelsea.

V osudí už zbývaly jen dva míčky a volná byla i skupina se slavným londýnským týmem...

Když ale Aron Winter, bývalý nizozemský fotbalista Ajaxu či Lazia, přiřadil český tým k Dynamu a spol., v Jablonci zavládlo zklamání.

„Samozřejmě, že když jsme se na soupeře před losem dívali z pohledu fanoušků gigantů Arsenalu a Chelsea, chtěli jsme si proti nim zahrát,“ připustil Miroslav Pelta, klubový šéf. „Ale vážíme si toho, že jsme vůbec mohli být v osudí.“

„Je pravda, že tuhle jedinou skupinu jsem si nepřál,“ vyprávěl Trávník, když měl jednotlivé soupeře okomentovat.

Fotbalisté Dynama Kyjev se radují z branky v odvetě 3. předkola Ligy mistrů, druhý zleva střelec Verbič.

„Na druhou stranu si věříme, že v Evropě dokážeme něco uhrát,“ dodal.



FC ASTANA Rok založení: 2009

Klubové barvy: modrá a žlutá

Největší úspěchy: 4x mistr ligy (2014-17), 3x vítěz domácího poháru (2010, 2012 a 2016)

Stadion: Astana Arena (kapacita 30.254 diváků)

Trenér: Roman Hryhorčuk (Ukrajina)

Současné opory: Antonio Rukavina, Dmitrij Šomko, Pedro Henrique

Dynamo Kyjev je ukrajinský velkoklub, který v posledních dvanácti letech pokaždé do pohárů postoupil. Jeho sílu letos poznala i Slavia, která s ním vypadla v kvalifikaci o Ligu mistrů.

„Myslím, že nás čeká soupeř s podobným stylem, jakým hraje Slavia,“ naznačil kyjevský kouč Alexander Chackevič.

A další soupeři?



Kazašský suverén Astana, která čtyřikrát v řadě vyhrála tamní ligu. Loni na úkor Slavie postoupila ze základní skupiny do jarních bojů.

STADE RENNES Rok založení: 1901

Klubové barvy: červená a černá

Největší úspěchy: 2x vítěz domácího poháru (1965 a 1971)

Stadion: Roazhon Park (kapacita 29.778 diváků)

Trenér: Sabri Lamouchi

Současné opory: Benjamin André, Ismaila Sarr, M'Baye Niang

A Rennes, které si Evropu vybojovalo pátým místem ve francouzské lize s výrazným přispěním českého reprezentačního gólmana Tomáše Koubka.

Právě na jeho hřišti Jablonec 20. září základní skupinu odstartuje (kompletní rozpis zápasů najdete zde).

„Samozřejmě že jsme si přáli spíš nějaký velkoklub, ale to se bohužel nepodařilo. Atraktivní soupeři to nejsou, ale stejně je to těžká skupina,“ zopakoval Trávník.

„Pořád je to Evropská liga. Myslím si, že hrát můžeme s každým. Musíme se dobře připravit a udělat co nejvíc bodů. Věřím, že můžeme postoupit,“ dodal kouč Petr Rada.