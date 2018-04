Snad moje poslední derby skončí jako to první, doufá jablonecký Pernica

„Snad tohle moje poslední derby dopadne jako to první, které jsem hrál. Tehdy jsme v Liberci vyhráli a pro Jablonec to byla první výhra na libereckém stadionu v lize po dvaceti letech. Určitě to vnímám, že to teď bude naposledy a bude to pro mě speciální zápas,“ tvrdí sedmadvacetiletý jablonecký stoper Luděk Pernica.

Jak vnímáte atmosféru Podještědského derby s Libercem?

V Jablonci jsem už čtvrtý rok a hned v té první sezoně to na mě hodně dýchlo, pro tenhle region je to hodně prestižní, fanoušci obou týmů to derby hrozně prožívají a nikdo na hřišti je nechce zklamat. Takže do toho zase dáme všechno a doma budeme chtít určitě zvítězit.

Je motivace o to větší, že jste na podzim dostali v Liberci U Nisy čtyři góly?

Tak asi jo, ale to nás tam tehdy porazil jeden hráč...

Jablonec - Liberec Sledujte od 18.30 online.

V brance Liberce bude poprvé v derby chytat Václav Hladký, se kterým jste hrával v Brně, jste pořád v kontaktu?

S Vencou jsme kamarádi, v Brně jsme toho hodně prožili, ale jak jsem já přišel do Jablonce a on do Liberce, tak v nějakém kontaktu moc nejsme. Ani nevím, čím si to vysvětlit, asi je to opravdu tou rivalitou mezi kluby.

Co čekáte v derby od Liberce, který naposledy doma remizoval se Slavií?

Ten zápas jsem sledoval, ale derby bude úplně jiný zápas, tam se všechno maže a nikdo není favorit. Před startem jara s námi nikdo nepočítal, ale díky sérii šesti výher v řadě jsme se dotáhli v tabulce nahoru, takže v derby se bude hrát o evropské poháry a bude to hodně sledované.

Po výborném startu do jarní části se ale váš tým v lize střelecky zadrhnul, co s tím?

Je fakt, že v posledních třech ligových zápasech jsme dali jenom jeden gól z rohu, přestalo nám to tam padat, ale pořád pracujeme na tom, aby se naše produktivita zase zvedla. Věřím, že v derby tu střeleckou smůlu zase protrhneme.

Do derby jdete povzbuzení středečním postupem do finále MOL Cupu, je pro vás oproti Liberci plus, že hrajete o postup do Evropské ligy na dvou frontách?

Možná ano, je to určitě příjemné. Před startem jara jsme ani my sami nečekali, že to budeme mít takhle dobře rozjeté v lize i v poháru.