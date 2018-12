Jablonec chce Karviné oplatit prohru z poháru a prodloužit sérii

Karviná vs. Jablonec Online reportáž v sobotu od 15 hodin

„V Karviné jsme prohráli v poháru, bylo to pro nás nepříjemné, ale teď je to jiná soutěž a chceme bodovat. Víme sice, že to nebude nic lehkého, ale máme velké odhodlání bodovat,“ uvedl na webových stránkách jabloneckého klubu trenér Petr Rada.

Jeho tým nastoupí v Karviné v roli vysokého favorita. V pondělí deklasoval doma na Střelnici další mužstvo z horní poloviny tabulky Zlín jasně 4:0 a v zádech tak má skvostnou sérii devíti prvoligových zápasů bez porážky (sedm vítězství a dvě remízy), která ho katapultovala až na aktuální třetí místo v tabulce. Zato domácí tým je v nejvyšší soutěži s tříbodovou ztrátou jasně poslední.

„Do Karviné jedeme s tím, že chceme navázat na domácí výhru se Zlínem,“ tvrdí Petr Rada, který ale bude muset stejně jako v minulých zápasech improvizovat ve složení základní sestavy.

Budínský milost nedostal Marná byla snaha zástupců fotbalistů MFK Karviná, aby členové disciplinární komise prominuli zbytek trestu záložníkovi Lukáši Budínskému, který dostal stop na tři zápasy za vyloučení v utkání se Spartou Praha. Karvinští se svou žádostí neuspěli. Jejich nejlepší střelec nebude moci dnes doma nastoupit proti Jablonci. „S tím bohužel nic nenaděláme,“ řekl už dříve karvinský trenér Norbert Hrnčár, jenž nadále postrádá i rychlého záložníka Adriela Ba Louu, který doma v Pobřeží slonoviny čeká na víza. A pohárové vítězství Karvinských? „To nic neznamená. Nyní to je v podzimní části ligy náš poslední domácí zápas, takže věřím, že nás přijde podpořit co nejvíce diváků a my se jim odměníme kvalitním výkonem i úspěšným výsledkem,“ dodal Norbert Hrnčár.

Ke zraněným Masopustovi, Acostovi a Ikaunieksovi totiž přibyl klíčový hráč, špílmachr, osmigólový střelec a rozehrávač drtivé většiny standardních situací záložník Michal Trávník, který má v Karviné stop za čtvrtou žlutou kartu. Nejistý je navíc start další opory základní jedenáctky Černohorce Jovoviče.

„Jablonečtí po celý podzim ukazují svou výraznou kvalitu. Jsou velice silní, což potvrzuje i jejich třetí místo v lize,“ uvedl karvinský trenér Norbert Hrnčár. „Kromě domácí soutěže hrají i Evropskou ligu, ale jestli mají hodně zápasů, to neřešíme. My se díváme především na sebe, abychom byli dobře připraveni a utkání zvládli co nejlépe.“