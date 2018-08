Jablonec nastartoval neuvěřitelný kiks. Trenér Rada si oddychl

Jen jsem tipnul stranu, popsal gólman Hrubý Jablonecký brankář Vlastimil Hrubý slaví vítězství nad Karvinou. Nebýt jeho dvou skvělých zákroků v úvodu první půle za stavu 0:0, kdo ví, jak by se sobotní zápas s Karvinou vyvíjel. Gólman Vlastimil Hrubý zneškodnil nebezpečný volej Panáka a pak vytěsnil na tyč střelu Janečky, který se před ním zjevil úplně sám. Výrazně tak podpořil jasný triumf fotbalistů Jablonce 4:1 a zároveň premiérovou výhru v nové sezoně.

„Samozřejmě jsme už vyhrát potřebovali, tlak před zápasem nějaký byl, ale nebylo to ještě nic extrémního, nemyslím si, že by byla úplně nějaká velká nervozita. Víme, co v nás je, teď jsme to prostě zvládli, je to za námi a budeme se chystat na další zápas,“ tvrdil 33letý jablonecký gólman Vlastimil Hrubý, který dostal gól až v nastaveném čase zápasu za vedení 4:0. Jak těžký byl pro vás ten úvod při šancích Karviné?

Při té první to byl přetažený balon na zadní tyč, Panák rychle vystřelil, naštěstí Lišák (Lischka) do toho ještě strčil nohu, zbrzdil to a já jsem tam byl včas. Ta druhá šance byla po dlouhém autu, míč jsme sice odvrátili, ale oni ho vrátili zpátky a tam jsme trochu zaspali. Janečka na mě pak šel v podstatě sám, já jsem jen tipnul stranu a naštěstí jsem to tečoval na tyč. Pomohlo nám, že Karviná ty šance nedala. Pak jste dali postupně čtyři góly, pomohlo podle vás, že jste hráli poprvé na dva hroty?

Tak to těžko říct, ale samozřejmě na jaře nám to vycházelo, tak jsme se k tomu teď vrátili a jsem rád, že se to vyplatilo. V prvních třech kolech jsme se na ty góly hrozně nadřeli a velké šance jsme měli i teď ze začátku zápasu, ale zase jsme je nedali. Naštěstí nám to tam pak čtyřikrát spadlo. Hodně nám pomohl ten druhý gól do šatny, začalo se hrát o trochu líp a zaslouženě jsme vyhráli. Vyhráli jste, ale od první vychytané nuly v novém ročníku první ligy jste byl jen několik vteřin...

...je fakt, že nulu jsme vzadu ještě neudrželi a je to vždycky taková třešnička na dortu, ale vyhráli jsme, tak to bolí míň. Už to asi byla nějaká nekoncentrovanost týmu, když jsme vedli 4:0. Byla tam nějaká narážečka a trefil to, i když jsem si na míč trochu sáhnul, škoda.