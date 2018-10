Hattrick za pět minut. Rychleji to asi nešlo, soudí veterán Čížek

„No, rychleji už to snad ani nešlo. Gól, zpátky na půlku a zase gól...,“ říkal s úsměvem někdejší dlouholetý prvoligový hráč Tomáš Čížek. „Tak rychlý hattrick se mi už nejspíš nikdy nepodaří. Stihlo se to tak rychle i proto, že jsem ani moc neslavil. Vždyť to byly v zápase naše góly číslo čtyři, pět a šest, takže bylo rozhodnuto.“

Všechny Čížkovy góly padly po centrech zprava. „První gól byl ze skluzu po přízemním centru na přední tyč, druhý jsem dal hlavou takovou rybičkou ze středu malého vápna. A třetí byl pro změnu po centru na zadní tyč a trefil jsem míč pravačkou z voleje,“ popsal Čížek.

Ve vrcholovém fotbale toho zažil opravdu hodně. Se Spartou si zahrál i Ligu mistrů proti Realu Madrid, v české lize odehrál za Jablonec (za něj 163 utkání), Spartu a Bohemians celkem 207 zápasů, dal 25 gólů a k tomu má na kontě i velkou řadu duelů za čtyři kluby v ruské nejvyšší soutěži.

Vloni v lednu ukončil v Bohemians prvoligovou kariéru a na jaře už pomáhal Mšenu k postupu z přeboru do divize. V letošní sezoně toho ale zatím kvůli zranění zadního stehenního svalu už ve 2. kole mnoho neodehrál. „Nějak se to táhlo a necelé dva měsíce jsem nemohl hrát,“ objasnil nestárnoucí Tomáš Čížek.

Sice z něho bude už brzy čtyřicátník, ale nejstarší ve mšenském klubu není. Za Jiskru totiž od léta hraje další nezničitelný fotbalový veterán Jiří Štajner, jemuž je 42, a tým je zajímavě namixovaný.

„Jsme tam my dva staříci, pak asi tři třicátníci a zbytek jsou mladí kluci do pětadvaceti let. Myslím, že nám to funguje. Ti mladí nás dva berou, vědí, že na ně zbytečně neřveme, Štajny je taky pohodář,“ tvrdí Tomáš Čížek, jehož Mšeno je v tabulce páté.

Aktuálně je Čížkovým druhým domovem areál Břízky, kde sídlí vedle divizního Mšena i juniorka prvoligového FK Jablonec, v níž plní trojroli asistenta trenéra, vedoucího mužstva i kustoda.