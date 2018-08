Remíza je málo, Zlín má štěstí, lamentoval trenér Jablonce Rada

Jablonečtí vedli na zlínském stadionu od 70. minuty po gólu Považance, ale v 90. minutě dokázali domácí vyrovnat zásluhou Beauguela.

Severočeši tak sice po dvou úvodních porážkách získali v novém prvoligovém ročníku premiérový bod, ale ztracené vítězství na hřišti do té doby stoprocentního Zlína v posledních vteřinách je bude ještě dlouho mrzet. „Bod ze Zlína je potěšující, ale jsem zklamaný, že jsme to vítězství neuhráli. Gól to byl zbytečný, už jsme to jako zkušení mohli uhrát,“ litoval jablonecký kouč Petr Rada. „Podle toho, jak se zápas vyvíjel, mě ztráta výhry mrzí.“

Do vedení dostal hosty záložník Považanec, a to na jeho poměry nezvykle hlavou po centru Trávníka. „Hlavičkování opravdu není moje silná stránka, byl to vlastně asi můj první soutěžní gól hlavou,“ říkal slovenský středopolař ve službách Jablonce. „Pak stačilo vyřešit další z brejků, dát na 2:0 a bylo po zápase. Bohužel jsme nedali a otočilo se to proti nám. Dva body jsme určitě ztratili...“

V zápase hrály velkou roli brankové konstrukce. V úvodu střílel jablonecký Jovovič z dálky do břevna, pět minut před koncem mohl podepsat výhru hostů Holeš, ale po nenápadném útoku trefil z úhlu jen tyč a míč se odrazil pryč. Naopak v závěru nastřelil tyčku ve skrumáži domácí Jakubov, balon se odrazil přesně k Beauguelovi, který ho pohotovou hlavičkou poslal zblízka do sítě.

„Nevím, co se dalo udělat jinak, Zlín má teď štěstí. Proti Boleslavi to v konci otočili z 0:2 na 3:2, teď dali tyčku a odrazilo se to přímo na hlavu. My dáme tyčku a odrazí se nám to do autu. Remíza je pro nás málo, tři body jsme měli nadosah,“ tvrdil zklamaně jablonecký stoper Tomáš Břečka, který dostal ve Zlíně šanci na úkor Hovorky.

„Proti Spartě hráli spolu s Lischkou dobře, tak jsme to nechtěli měnit,“ vysvětlil trenér Rada, jenž v sobotu nemohl kvůli střevním potížím nasadit záložníka Masopusta. „Byl to pro nás zásah do sestavy.“

Šanci na první letošní výhru tak budou mít jablonečtí fotbalisté tuto sobotu doma proti Karviné.