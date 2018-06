Jablonec ztratil Zeleného, naopak do klubu míří Hovorka s Acostou

„Jednání se Slavií byla dlouhá, ale nakonec jsme našli společnou řeč. Nabídka na hráče byla výhodná jak pro klub, tak i pro samotného hráče. Jardovi děkujeme za jeho výkony v Jablonci a našim úkolem teď je v nejbližší době najít vhodné doplnění na levou stranu obrany,“ uvedl ředitel jabloneckého klubu Petr Flodrman.

Zelený přišel do Jablonce z Karviné v lednu 2017, za rok a půl odehrál v zelenobílých barvách 41 prvoligových utkání s bilancí jeden gól a pět asistencí.

„Sice jsem byl v Jablonci pouze rok a půl, ale i za tuhle relativně krátkou dobu je na co si vzpomenout. Hráli jsme finále MOL Cupu, skončili jsme na třetím místě v lize a z toho plyne největší úspěch a tím je přímý postup do základní skupiny Evropské ligy, což považuji za obrovský týmový i osobní úspěch,“ řekl 25letý Jaroslav Zelený.

„Jablonec mě ve fotbale posunul o krok dál a mrzí mě, že tu skončím, už třeba jen kvůli partě, která je v kabině skvělá. Na druhou stranu věřím, že Slavia je pro mě další krok vpřed.“

S Jabloncem nezačal přípravu ofenzivní krajní záložník Jaroslav Diviš, který dostal na jaře minimum příležitostí a trénuje v Mladé Boleslavi. Za ni odehrál v sobotu už i přípravný turnaj a nejspíš tam přestoupí. Z širšího kádru chybí ještě stoper Jiří Piroch, jemuž skončilo hostování, další střední obránce Martin Kouřil odchází na přestup do Varnsdorfu a záložník Jakub Janetzký pokračuje v hostování v Opavě.

Rafael Acosta

Střelec Ikaunieks podepsal smlouvu na tři roky

V Jablonci začali v pondělí letní přípravu první dvě posily stoper Tomáš Břečka ze Slovácka a záložník Miloš Kratochvíl z Plzně.

Ve středu dorazil ze své vlasti na sever Čech lotyšský reprezentant a elitní útočník a střelec posledních dvou sezon první české ligy Davis Ikaunieks. Jeho už od minulého víkendu jistý přestup z Jihlavy do Jablonce byl definitivně uzavřen podpisem hráčského kontraktu do 30. června 2021 a autor 19 ligových gólů za dva roky se mohl naplno zapojit do přípravy účastníka základní skupiny Evropské ligy.

S týmem trénuje od středy i stoper David Hovorka ze Sparty Praha, jehož roční hostování s následnou opcí na přestup je na spadnutí. Hovorka na sebe upozornil ve své premiérové sezoně v první lize 2015/16 v dresu Slovanu Liberec, jehož oporou byl i v Evropské lize.

Sparťanský odchovanec si však v listopadu 2016 v duelu ve Florencii vážně poranil koleno, v únoru 2017 jej vykoupila z Liberce zpátky Sparta, za níž v uplynulé sezoně odehrál v první lize 19 zápasů.

„David Hovorka by se nám určitě hodil, protože je pravák a další dva stopeři Břečka s Lischkou jsou leváci,“ naznačil v úvodu přípravy jablonecký kouč Petr Rada.

Už ¨v pondělí odpoledne by se mohlo rozhodnout o příchodu další posily, kterou by měl být uruguayský záložník Rafael Acosta. Bývalý hráč Bohemians Praha 1905 a naposledy Brna přicestoval do Jablonce v sobotu a čekají ho zdravotní testy.