Jablonecké jarní tažení nezastavila ani Ostrava s uzdraveným Barošem

To Jablonečtí mají úplně opačné starosti. V tabulce jsou šestí, ale už pouze s minimální jednobodovou ztrátou na pátou Spartu. Navíc minulou středu prošli do semifinále poháru MOL Cupu.

„Čtyři výhry, takhle dobrý vstup do půlsezony fakt nepamatuju a musím říct, že je hrozně příjemné takhle vyhrávat,“ říkal s úsměvem Lukáš Masopust, jeden z nejlepších hráčů Jablonce. „Jako tým už jsme spolu delší dobu a vždycky chvilku trvá, než si to sedne. Prostě se nám daří, hraje nám dobře střed mužstva a i když tam proti Ostravě nemohli hrát Hübschman s Považancem, povedlo se nám je nahradit. Nejsme líní na krok a snažíme se o vysoký presink. To jsou asi hlavní faktory.“

V první půli pálil několikrát nebezpečně domácí Chramosta, ale pokaždé ztroskotal na výtečném brankáři Laštůvkovi. Jabloneckým naopak pořádně zatrnulo po půlhodině hry, kdy Fillo trefil parádní střelou spojnici tyče a břevna.

Vítězný gól dal Jablonec brzy po změně stran. Masopust vrátil po centru Zeleného hlavou míč na malé vápno a důrazný Doležal ho rovněž hlavičkou usměrnil do sítě. „Čekal jsem, že by to ‚Maso‘ mohl hodit po přetaženém centru do toho prostoru a jen jsem to prodloužil,“ popsal střelec Martin Doležal.

Kouč hostů Kučera pak vyslal do boje i uzdraveného kapitána Baroše, ovšem ani tento zkušený „žolík“ k vyrovnání nepomohl.

Naopak podruhé udeřili domácí. Masopust svou druhou gólovou přihrávkou šikovně poslal v 78. minutě do úniku Jovoviče, ten si obhodil Jiráska, který ho fauloval, ale černohorský záložník stačil ještě v pádu přidat druhou uklidňující trefu.

„Počkal jsem si, ‚Jovi‘ si výborně naběhl a byl z toho trošku kuriózní gól,“ řekl Masopust. „Ostrava vůbec nebyla snadný soupeř a pro nás bylo nejtěžší, že jsme hráli třetí zápas v týdnu a Baník měl čtrnáct dní volno. Třeba já už jsem toho měl koncem první půle docela dost. Navíc trenér Rada po nás pořád chce, abychom hráli hodně nahoře, takže to bylo náročné, ale zvládli jsme to.“

V sobotu čeká Jablonecké zajímavý duel v Jihlavě, která je na jaře také stoprocentní.