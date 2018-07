Jablonec rozstřílel Vlašim. Největší únava je pryč, řekl Rada

Trenér Petr Rada dal v utkání hraném v Neveklově jižně od Prahy šanci všem hráčům a Jablonec šel už v prvním poločase do tříbrankového vedení. Po změně stran už to bylo 6:0, soupeři se podařilo snížit až v závěrečné dvacetiminutovce. Dva góly za Jablonec zaznamenal záložník Lukáš Masopust.

„Byli jsme na tom dneska už líp, největší únava po deseti dnech už odešla,“ řekl trenér Petr Rada. „Měli jsme ještě další šance, které jsme měli proměnit, musíme si na tom dát ještě více záležet. Dostali jsme v závěru zbytečné branky, ten trestňák v závěru trefil soupeř krásně, s tím se dá těžko něco dělat.“

Do zápasu s Vlašimí naskočil i útočník Jan Chramosta, který v úvodním utkání letní přípravy kvůli menším zdravotním potížím chyběl. „Už jsem se na to těšil. Bylo to po náročných trénincích, chtěl jsem si už zahrát,“ řekl Chramosta. „Myslím, že jsme se toho zhostili dobře. Škoda těch dvou inkasovaných gólů, ale zase vyhrát 6:0 by bylo asi až moc dobrý.“

Zápas s Vlašimí byl pro fotbalisty Jablonce vrcholem týdenního kondičního bloku. „Na nohách je to cítit, kumuluje se to. Není tam ta rychlost a výbušnost, jaká by asi měla být. Myslím si ale, že teď už to budeme víc ladit a na ligu budeme dobře připravení,“ uvedl Chramosta. Kromě ligy se Jablonečtí připravují i na minimálně šest zápasů proti elitním klubům v základní skupině Evropské ligy. „Víme, že nás čeká něco velkého. Něco extra. Něco, na co jsme dřeli celý rok,“ dodal.

Jablonečtí hráči dostali včera volno, ale dnes naskočí znovu do tvrdých tréninků. Ve středu je čeká další přípravný zápas, tentokrát s druholigovým Varnsdorfem.