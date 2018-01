Jablonec nasázel v přípravě šest gólů Neugersdorfu

„Byl to dobrý soupeř, víme, jak jsou Němci pracovití, i když v týmu měli vlastně dost Čechů. Jsme za takové utkání rádi a výsledek je pro nás pozitivní,“ řekl na klubovém webu Petr Rada, nový trenér Jablonce, který postrádal zraněné Zeleného a Vojtěcha Kubistu.

„Zelenému vyndávali nedávno šrouby z kolena a měl by začít zhruba do týdne trénovat. Kubista by to po pondělním vyšetření měl jít zkusit v pátek, pokud to nepůjde, tak by měl znovu jet na opich a podle zprávy od profesora Koláře by mohl do devíti dnů i on začít naplno trénovat.“

Jablonec - Neugersdorf 6:0 Branky: 24. Jovovič, 28. Tecl, 52. Doležal, 56. Lischka, 62. Schön, 84. Mihálik. Sestava Jablonce - I. poločas: Hrubý - Jankovič, Pernica, Hübschman, Hanousek - Masopust, Považanec, Trávník, Jovovič - Tecl, Doležal. II. poločas: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Hanousek - Diviš, M. Kubista, Breda, Schön - Mihálik, Doležal. Trenér Rada.

Celý zápas odehrál útočník Martin Doležal, o němž se objevily spekulace, že by měl z Jablonce odejít do týmu Slovácka. „To není pro náš klub v tuto chvíli žádné téma. Martin normálně trénuje a připravuje se v Jablonci,“ konstatoval mluvčí klubu Martin Bergman.

V sobotu vstoupí jablonečtí fotbalisté do zimní Tipsport ligy. První utkání ve skupině B na umělé trávě v Praze-Horních Počernicích odehrají od 13 hodin proti dalšímu soupeři z první ligy Vysočině Jihlava.

Kouřil odchází do Varnsdorfu

Urostlý dvoumetrový stoper Martin Kouřil nastoupil na podzim v letošní sezoně první ligy za Jablonec jen do tří zápasů a celkem na pouhých 12 minut. I proto ho vedení klubu včera poslalo na jarní část na hostování do druholigového Varnsdorfu, kde se mu kdysi dařilo.

Přípravné zápasy Přehled duelů v zimě Podívejte se, jak úspěšné jsou ligové týmy v zimní přestávce. Více zde.

Šestadvacetiletý jablonecký odchovanec působil ve svém klubu do roku 2012, kdy patřil mezi defenzivní opory B-týmu. Následně přestoupil do Jablonce nad Jizerou, odkud se poctivými výkony propracoval právě až do Varnsdorfu. Tam ve druhé lize odehrál celkem 43 zápasů a dali v nich na obránce výtečných sedm gólů.

Díky dobrým výkonům přišlo pro Kouřila první angažmá v české nejvyšší soutěži a v lednu 2015 si ho vyžádala Ostrava. V dresu Baníku odehrál 22 zápasů a dal dvě branky.

Před sezonou 2016/17 se vrátil do Jablonce, kde na podzim nastoupil osmkrát v základní sestavě, ale v zimě odešel hostovat do rivalského Liberce. Ve Slovanu však naskočil vloni na jaře jen do tří utkání celkem na 53 minut a v létě zamířil zpátky do Jablonce.

Dohromady má nyní už varnsdorfský obránce Martin Kouřil na kontě v první lize 37 zápasů a čtyři vstřelené góly.