Jablonecký kapitán Hübschman se těší na Evropskou ligu a přeje si Arsenal

Šestatřicetiletý bývalý reprezentant by si přál, aby los Severočechům přisoudil Arsenal. Doufá, že Jablonec v nadcházející sezoně naváže na skvělé jaro, i když soupeři už ho v žádném případě nepodcení.

„Postup do Evropské ligy byl určitě jeden z důvodů, proč jsem pokračoval. Ne jediný, ale taková ta touha zahrát si poháry. Každý fotbalista to odmalička dělá kvůli tomu, že bude hrát na nejvyšší úrovni. Evropská liga je pod tou nejvyšší úrovní, pod Ligou mistrů, ale furt je to srovnání evropských týmů,“ řekl Hübschman, který přišel do Jablonce v roce 2014 a předtím hrával pravidelně poháry s Šachtarem Doněck.

V jabloneckém kádru vedle něj nemá se základní skupinou pohárů téměř nikdo zkušenosti. „Kluci se ptají, jak ty zápasy vypadají. Spousta z nich se těší na tu atmosféru, na nějaký větší klub, který nás z prvního koše určitě potká. Jestli to bude Arsenal, Chelsea nebo Villarreal, to je jedno,“ uvedl Hübschman.

„Těší se na stadiony, které jsou jiné, než na jakých jsou zvyklí hrát. Na konfrontaci s hráči, které vidí v televizi. Ale byl bych v tomhle opatrný. Abychom se nekoukali po stadionu, po soupeři a nezapomněli hrát fotbal,“ dodal zkušený defenzivní záložník.

Přál by si dostat Arsenal. „Je tam Petr Čech, Mchitarjan, se kterým jsem hrával v Šachtaru. Nemám úplně vysněný klub, ale spíš z toho pohledu, že bych se rád potkal s kluky, které jsem dlouho neviděl,“ vysvětlil Tomáš Hübschman.

Jablonec začne rovnou v základní skupině, nemusí tak na rozdíl od většiny českých klubů absolvovat hned v úvodu sezony náročnou pohárovou kvalifikaci a může se tak soustředit jen na ligu. „Budeme se snažit vytěžit z úvodu maximum, i když nemáme úplně lehký los. Možná je ale lepší, že ho máme těžší teď, když ještě nemáme Evropskou ligu,“ přemítal.

Jablonec se stal v uplynulé sezoně nejlepším týmem jara. „Samozřejmě bude těžší ty pozice obhajovat. Týmy si na nás dají větší pozor, budou nás mnohem víc respektovat, ale my musíme hrát to, co jsme hráli na jaře. Neměli bychom ustupovat z cesty, kterou jsme ukázali. Musíme být v hlavě nastavení, že už nás nikdo jen tak nepodcení,“ doplnil Hübschman.

Je zvědavý, jak ligu poznamená nový herní formát s nadstavbovou částí. „Myslím, že minulý ročník byl do posledního kola hodně zajímavý. Teď přichází něco nového, možná trošku na škodu. Byl tu nějaký model, který je v nejlepších ligách. Tohle, co přichází, je model spíš těch menších lig. Možná je to spíš pokus a zhodnotí se to po jedné dvou sezonách. Pokud bude chodit víc diváků a zkvalitní to ligu, tak proč ne,“ konstatoval Tomáš Hübschman, který vstoupí s Jabloncem do nového ročníku první fotbalové ligy až v pondělí zápasem v Ostravě.