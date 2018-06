Jablonec získal další posilu, z Plzně přivedl záložníka Kratochvíla

Kratochvíl v minulé sezoně hostoval ve Zbrojovce Brno, se kterou zažil sestup, nyní ho naopak čeká angažmá ve třetím nejlepším mužstvu ligy i Evropská liga.

„Přestup do Jablonce pro mě znamená hodně. Jsem kluk z vesnice a mám možnost se teď dostat do velkého fotbalu. V minulé sezoně jsme s Brnem spadli z ligy, a když se nedaří týmu, tak ani jednotlivcům moc ne,“ řekl 22letý Miloš Kratochvíl, který za Zbrojovku odehrál 21 zápasů a dal jeden gól.

Přestupy Jak se během letní přestávky mění prvoligové týmy.

„Nevěděl jsem, co se mnou po sezoně bude, a nakonec jdu do třetího týmu ligy, který má jistou skupinu Evropské ligy. Je to pro mé významný krok v kariéře.“

Kratochvíl je sice odchovancem Plzně, ale za A-tým Viktorie si v první lize nezahrál ani jednou a chodil po hostováních. Sezonu a půl hrál v druholigovém Sokolově, pak zamířil do slovenské Senice a naposledy do Brna.

„Jsem rád, že do Jablonce jdu na přestup a ne hostovat. Nejsem typ, co by rád často měnil prostředí a kolektivy,“ pochvaloval si Kratochvíl.

Jablonecké lovení posil ale zdaleka nekončí. Blízko příchodu do týmu účastníka skupiny Evropské ligy má například i útočník Davis Ikaunieks ze sestupující Vysočiny Jihlava. Lotyšský forvard patřil v posledních dvou sezonách k elitním střelcům první české ligy, když v 57 utkáních dal 19 gólů.