Ještě mi to dávají sežrat, ohlíží se za olomouckou anabází Doležal

„Jsem moc rád, že mi to tam začalo padat a týmu jako útočník konečně pomáhám. Je to asi tím klidem, který mi nějak dodal nový trenér Rada. Na podzim jsem měl hodně šancí, ale byl z toho jenom jeden gól a ani na začátku zimní přípravy jsem góly moc nedával, ale on mi pořád dával důvěru,“ vysvětlil 27letý urostlý hroťák, který by se rád trefil i dnes doma proti „své“ Olomouci, jejímž je odchovancem a odkud do Jablonce přestoupil v lednu roku 2014 za kontroverzních okolností.

Tehdy váš agent nezaregistroval na fotbalové asociaci smlouvu, kterou jste podepsal s Olomoucí do léta 2017, a místo toho jste zamířil do Jablonce. Jsou to pro vás pořád ještě pikantní zápasy?

Je to už dlouho, ale když jsme hráli v Olomouci, tak lidi na to nezapomněli a dali mi to pěkně sežrat. Já jsem jim neublížil, ale bohužel to berou tak, jak to berou. Ale já se soustředím na sebe. Teďka hraji v Jablonci a tak to je.

Jablonec - Olomouc

Sice Sigma od té doby omladila kádr, ale pořád narazíte na některé bývalé spoluhráče.

Michala Vepřeka, Kubu Plška, jsou tam i kluci, které znám ještě z béčka. Michal Vepřek mi ve čtvrtek volal. Uvidíme, jak to bude na hřišti.

Jak hodnotíte Olomouc?

Nemá takovou formu jako na podzim, ale i tak to bude těžké a musíme si na ně dát pozor. Hrají spolu už nějakou dobu, mají zažitý systém, kdy útočící hráči odskakují od obránců a všichni mezi sebou různě rotují. Já ale doufám, že navážeme na jarní výkony na domácím hřišti a zápas zvládneme.

Vy jste se na jaře trefil už čtyřikrát, a to jste na podzim tápal.

Jak jsem říkal, je to i trenérem, který se mě snažil už v přípravě zklidnit. Zatím to funguje. Jsem rád. Na podzim jsem měl fakt hodně šancí a dal jsem jen jeden gól. Těší mě, že teď týmu pomáhám.

A vám pomohlo, že teď v Jablonci nejčastěji hrajete s Chramostou systémem na dva útočníky?

Tenhle ofenzivní styl je pro nás, útočníky, samozřejmě vždycky velice dobrý a naopak soupeřovi obránci to mají hodně složité, protože s Honzou Chramostou jsme typově jiní hráči. Já většinou chodím do soubojů, on spíš chodí za mě a sbírá odražené balony, což nám vyhovuje a myslím, že nám to spolu funguje dobře. Ale uvidíme, s jakou taktikou na Olomouc přijde trenér. Budeme se snažit nezklamat jeho důvěru.

Na jaře jste dali hodně gólů ze standardních situací, které rozehrával Trávník, který ale bude kvůli vyloučení v Boleslavi chybět. Bude to citelné oslabení?

Ztráta to asi bude. Je pravda, že Tráva to kope výborně do prostorů, kam si my, hlavičkáři, nabíháme, ale v tomhle by ho měl nahradit Vlado Jovovič. I když u něho člověk nikdy neví, kam to poletí... (úsměv), třikrát to trefí do stejného místa, ale pak mu to najednou uletí úplně někam jinam.

Jste pátí, Olomouc je třetí, berete tento zápas už jako přímý souboj o Evropskou ligu?

Samozřejmě, že to tak vnímáme, každý by si chtěl zahrát evropské poháry. V tabulce se díváme nahoru, ale zároveň se snažíme nemyslet moc dopředu a soustředíme se jen na ten nejbližší zápas. S Olomoucí budeme hrát jakoby o šest bodů, pro oba týmy je to důležité, ale do konce ligy zbývá dost kol a po utkání ještě nebude nic rozhodnuté. Olomouc se po sestupu a postupu drží na příčkách zaručujících poháry, i když, co jsem slyšel, tak nevím, jak moc do nich chtějí, nechtějí. Ale hrají v pohodě. Nemají strach o záchranu.

Začíná vám složitá série, po Olomouci vás čeká Sparta a Liberec.

Kdyby se nám tyto zápasy podařilo zvládnout, byli bychom hodně blízko Evropě. Proto to hrajeme, máme to rozjeté na dvou frontách – ještě v českém poháru. To je jednodušší cesta. Udržet v lize dlouhodobou výkonnost je těžké, ale jaro se nám podařilo, snad v tom budeme pokračovat a dokážeme to.

O Jablonci se mluví rázem jako o týmu jara. Cítíte větší tlak?

Mluvilo se hodně do remízy v Boleslavi. Všichni nás pasovali na černého koně. Ani nikdo z nás nečekal, že bychom vyhráli šestkrát v řadě a posunuli se i díky ztrátám soupeřů před námi. Musíme se soustředit sami na sebe a neřešit, co píšou novináři. Soustředíme se jen na daný zápas. Hlavně s námi žije trenér Rada, to je pro nás povzbuzující.