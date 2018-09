Fotbalisté Jablonce přepisují klubovou historii. Překvapí v Rennes?

Dvě poslední prvoligové porážky bez vstřeleného gólu už jsou minulostí, před fotbalisty FK Jablonec dnes stojí významný zápis do klubové kroniky. Poprvé v historii si zahrají zápas v základní skupině Evropské ligy (EL), úvodním sokem je domácí Stade Rennes, devátý celek nejvyšší francouzské soutěže. Zápas začíná

Rennes - Jablonec Podrobná on-line reportáž od 18.55

„Byl to jeden z našich cílů dostat se do skupiny, povedlo se nám to a teď je před námi první zápas. Myslím, že převládá spíš natěšení než nějaký strach,“ řekl jablonecký kapitán Tomáš Hübschman, suverénně nejzkušenější muž v kádru, který má na kontě v evropských pohárech už 113 startů a s Šachtarem Doněck dokonce triumf v tehdejším Poháru UEFA.

„Pro nás je to historicky první zápas ve skupině, oni jsou přece jen trochu zkušenější. Jsou větší tým s větším jménem než my, takže určitě nebudeme favorit. Vzhledem k tomu, že první zápas ve skupině hrajeme venku, byl bych asi s bodem spokojený,“ uvedl Hübschman.

Trenér Petr Rada doufá, že jeho svěřenci nebudou z premiéry příliš nervózní. „Hráči o tom určitě přemýšlejí, že je to Evropská liga, ale budeme chtít ukázat, že do ní právem patříme. I když podle mě začínáme u jednoho z nejtěžších soupeřů. Rennes je velmi stabilní tým se silným ekonomickým zázemím. Jedeme tam s respektem a tvrdě to odpracovat,“ tvrdil před odletem Rada.

Souboj českých gólmanů

Brankář Vlastimil Hrubý byl před třemi lety u toho, když Jabloneckým proklouzl postup do skupiny EL smolně mezi prsty po vyrovnaných bitvách se slavným Ajaxem Amsterdam. „Na to se nedá zapomenout, chyběl tomu fakt kousek a v tom dvojzápase vlastně rozhodlo to, že oni penaltu dali a my ne. Proto jsme rádi, že se nám letos povedlo projít do skupiny přímo,“ řekl 33letý Vlastimil Hrubý. „Věřím, že když budeme všichni podávat maximální výkony, postup v našich silách je.“

První překážkou bude dnes francouzský tým Rennes. „Je to samozřejmě těžký soupeř, který je hodně aktivní, snaží se strašně presovat a góly dává ze standardek. Na ty se musíme maximálně připravit, nebo jim je nedovolit,“ plánuje Hrubý.

Dnešní utkání nabídne i pikantní minisouboj českých gólmanů. Jedničkou Rennes je totiž Tomáš Koubek a právě výkony brankářů mohou být pro konečný výsledek klíčové. „To si až tak úplně nemyslím, ale uvidíme, kdo bude lepší,“ těší se Hrubý na premiéru ve skupině EL.

„Tomáš dělá ve Francii dobrou reklamu českému fotbalu. Jsem rád, že jsem ho trénoval ve Spartě, je to výborný kluk i gólman, ale teď bych byl rád, kdyby měl třeba proti nám slabší den,“ řekl s úsměvem kouč Rada.