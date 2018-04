Ze stopera je střelec. Každý by chtěl skončit před Spartou, říká Lischka

Do Jablonce se vrátil v zimě z hostování v Karviné, probil se základní sestavy a na jaře ještě nechyběl ani minutu.

„V zimě jsem nepřicházel zpátky z hostování v Karviné v dobré pozici, když to tak řeknu. Ale postupem času jsem se v přípravě propracoval do sestavy a teď jsem dal i góly. Je to nádherné a moc si to užívám,“ radoval se 20letý talentovaný jablonecký obránce David Lischka.

Jablonec - Bohemians 2:1 Podrobnosti o utkání

Jak se rodilo šesté ligové vítězství Jablonce za sebou?

Nakonec těžce. Věděli jsme, že Bohemka je také v dobré formě jako my a že to nebude jednoduché. Před zápasem jsme si říkali, že máme na co navazovat, že chceme v té vítězné sérii určitě pokračovat. Byli jsme pořád aktivní, myslím, že jsme to zvládali celkem dobře a jen škoda těch nevyužitých šancí, protože jsme to mohli klidněji rozhodnout už na začátku zápasu i v průběhu druhého poločasu.

Co chybělo v těch několika vyložených šancích v úvodu?

Asi víc štěstí, protože v těch zápasech předtím jsme dávali góly skoro ze všeho. Ale důležité bylo, že jsme měli pořád hlad po gólu a pomohli jsme si tou standardkou.

Po ní jste ten první gól dal vy, to už jste se nemohl dívat, jak vaši ofenzivní spoluhráči šance zahazují?

No, od toho tam při těch standardkách jsem, abych klukům pomohl a teď to zase vyšlo, že jsem se prosadil hlavou po rohu.

Jak jste viděl ten dramatický závěr, kdy jste horkotěžko hájili jednobrankový náskok?

Bylo to hodně ošemetné. Oni už dali i stopery nahoru, hráli nakopávané míče, měli tam závary a dvakrát nám při šancích Tetteha hodně pomohl brankář Vlasta Hrubý, kterému patří velký dík, že jsme to zvládli.

Co stojí za jabloneckou jarní sérií šesti výher?

Jen bych to opravil, že s pohárem to bylo na jaře už sedmé vítězství. Povedla se nám zimní příprava, šlapeme už od začátku, přišel trenér, který tomu všemu dal nějaký řád. Pořád na nás tlačí, všichni víme, co máme hrát, hlavně na hřišti nikdo nic nevypustí a všichni dřeme celých devadesát minut. Tu sérii chceme natáhnout co nejdéle.

Během pěti týdnů jste dal tři góly hlavou po centre z rohů, stává se z vás tedy střelec?

V Jablonci kope Michal Trávník standardky fantasticky a když si na to naskočím a trefím..., nechci říct, že je to nějak složité, ale když se to sladí a vyjde, tak z toho ty góly padají. Podobný gól byl i ten proti Chorvatsku. Snad mi to tak bude pokračovat, uvidíme za týden v Boleslavi...

Z pátého místa v tabulce dál stíháte Olomouc a Liberec, Spartě jste odskočili už na tři body, jaké jsou v Jablonci plány?

Víme, že i v lize je evropský pohár nadosah a určitě bychom byli strašně rádi, kdybychom se do něj nějak domotali. Navíc každý by chtěl skončit před Spartou, snad to zvládneme.