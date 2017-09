V prvním poločase měli ale Jablonečtí štěstí, protože Pražané byli lepším týmem, měli víc šancí a Tetteh nastřelil tyč. „Jsme rádi za tři body. Bohemka hraje běhavý fotbal, hodně problémů nám dělal Tetteh, trochu nám trvalo, než jsme se dostali do tempa a v některých situacích jsme měli štěstí,“ uznal jablonecký kouč Zdeněk Klucký, který navíc musel už v v 16. minutě stáhnout ze hry kvůli zranění v obličeji klíčového záložníka Trávníka.

Brzy po změně stran však hosté udeřili. Po akci a nahrávce Masopusta se šikovně prosadil útočník Doležal, který se dosud trápil a vítězný gól proti Bohemians byl v letošní sezoně teprve jeho premiérový. „Je to tak. Už na trénincích jsem cítil, že to není ono a proto jsem strašně rád, že to konečně vyšlo a vyhráli jsme, protože tady získat body nebude pro žádný mančaft jednoduché,“ radoval se 27letý Martin Doležal.

„Ve druhém poločase už kluci plnili taktické pokyny perfektně, rázem byl obraz hry úplně jiný a po gólu jsme hru docela kontrolovali. Celkově jsme byli prostě efektivnější,“ konstatoval trenér Klucký.

Jeho tým se po horším vstupu do sezony začíná nenápadně posunovat v tabulce do horních pater a tuto neděli hostí Mladou Boleslav.