České soupeře Jablonec ničí, potvrdí formu i proti Astaně?

V první české lize se jablonečtí fotbalisté vezou na vítězné vlně: poslední čtyři zápasy vyhráli s celkovým skvělým skóre 13:1, přičemž excelovali zejména v posledním duelu, v němž deklasovali domácí Příbram 6:0!

Jablonec vs. Astana Online přenos z utkání od 21 hodin

Aktuální formu a pohodu by si rádi přenesli i do Evropské ligy, ve které je čeká možná klíčový souboj skupiny K. Jablonečtí zažívají atmosféru bojů v základní fázi evropských pohárů poprvé v historii. Nejprve prohráli gólem v poslední minutě na stadionu francouzského Rennes 1:2, poté doma remizovali s ukrajinským velkoklubem Dynamem Kyjev 2:2, když dotáhli rychlé dvoubrankové manko. Ani v jednom utkání herně nezklamali, ale teď už by měli bodovat naplno.

Tabulka skupiny K Tým Z V R P S B 1. FC Astana 2 1 1 0 4:2 4 2. Stade Rennes 2 1 0 1 2:3 3 3. Dynamo Kyjev 2 0 2 0 4:4 2 4. Jablonec 2 0 1 1 3:4 1

„Je to důležité utkání, ale neřekl bych, že zlomové. Jsou tam ještě potom tři zápasy. Vstoupili jsme do toho poprvé v existenci klubu a myslím, že zatím důstojně reprezentujeme český fotbal. I když ne třeba bodově, ale oba zápasy jsme odehráli na vysoké úrovni. Uvidíme, jak se to celé vyvine, ale chtěli bychom vyhrát. Je to vyrovnaná skupina a budu šťastný, když do toho promluvíme i my,“ uvedl jablonecký kouč Petr Rada.

Petr Rada

Jeho svěřenci vyrukují na lídra skupiny, který nejprve remizoval 2:2 na půdě Dynama Kyjev a pak doma porazil Rennes 2:0. „Astana hrála před třemi lety i Ligu mistrů, už uhrála čtyři body ve skupině, ale myslím, že se hráči nemají čeho bát,“ tvrdí Rada.

Hlavní hvězdou současného rozjetého Jablonce je střední záložník Michal Trávník, jenž ke tvorbě hry a rozehrávce standardních situací přidal i na jeho poměry ojedinělou střeleckou formu: v posledních šesti soutěžních utkáních nastřílel sedm gólů, přičemž po jednom dal do sítě Rennes i Kyjeva v Evropské lize. Naposledy zazářil hattrickem proti Příbrami.

Michal Trávník

„Astana má čtyři body a tento zápas bychom měli, nebo chceme zvládnout, abychom se tam dotáhli a udrželi se nějak ve hře. V případě, že by se to nepovedlo, už by to bylo hodně těžké,“ uznal Michal Trávník.

Severočeši věří, že si udrží dobrou formu z posledních zápasů, pozor si dnes chtějí dát na úvod utkání, protože s Kyjevem před třemi týdny prohrávali po 14 minutách už 0:2. „Vysoké vítězství v Příbrami je určitě povzbuzení, ale musíme být stále skromní a jít do zápasu s tím, že to není Příbram. Od začátku k tomu musíme přistoupit ne tak jako s Kyjevem, ale konec nám vyšel a na to musíme navázat,“ přeje si další jablonecký středopolař Jakub Považanec.