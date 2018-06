Já a Sparta? Přes Kadeřábka cesta nevedla, tvrdí ústecká posila Krátký

„V Ústí jsem už hrával, znám vedení i řadu dalších lidí,“ těší se na comeback 25letý hráč, který kmitá na kraji obrany či zálohy.

Proč jste skončil v Hradci?

Vypršela mi smlouva. Nějaké náznaky, že budu pokračovat, byly, ale nakonec to nedopadlo. S Ústím už jsem byl v kontaktu delší dobu, byla to pro mě první volba.

Do Hradce naopak zamířil kouč Zdeno Frťala, s nímž se znáte z Teplic. Nemluvili jste spolu?

Ne. Minuli jsme se. V Teplicích jsem ho měl, když dělal trenérovi Plíškovi asistenta u ligového áčka a vedl juniorku. Ale od doby, co se začalo mluvit o tom, že by měl jít do Hradce, jsme spolu nemluvili.

Hradec měl ligové ambice, které ovšem nenaplnil. Možná proto překopává tým?

Je to možné. Netuším, jaké mají plány, ale řekli mi, že to tam chtějí dělat malinko jinak. Takže jsem asi do toho nezapadl.

Měl jste i jiné možnosti než Ústí?

Něco jsem ještě řešil, ale nebylo to v žádné fázi, že bych někam jel jednat. Ústí bylo první vážný kontakt a nejrychlejší, věděl jsem, co čeho jdu, znám tady lidi i z vedení. Byla to nejjednodušší cesta a zároveň si myslím, že není vůbec špatná. Už jsem tady rok hostoval, když jsem působil v Teplicích.

Jak na ten rok vzpomínáte? Odehrál jste 24 zápasů.

V sezoně 2014/15 jsme byli taky spíš dole, ale vzpomínám docela rád. Šlo o můj první kontakt s 2. ligou, ukázalo mi to, že to není špatná soutěž.

Kam s vámi počítají v Ústí?

Poslední rok jsem odkopal jako krajní záložník, tady jsem to taky dřív hrál. V Hradci pod trenérem Pilným jsem nastupoval jako bek, ale svědčí mi spíš záloha. Rád útočím, centruju, střílím. A přece jen z pozice záložníka je to dopředu blíž. Cítím se tam fajn.

Před pár lety si vás z Teplic vytáhla na hostování dokonce Sparta. Nemrzí vás, že vaše ligová etapa je zatím zavřená?

Samozřejmě mrzí, ale když budeme hodnotit Spartu, tak v době, kdy jsem tam byl, na co se sáhlo, to se povedlo. Vyhrál se titul, domácí pohár i superpohár, ti kluci byli v té době úplně jinde. Dneska vidíte, kde třeba jsou Pavel Kadeřábek a Bořek Dočkal, což byli hráči na mých pozicích. První v bundesligovém Hoffenheimu, druhý v Americe. Koukal jsem na to reálnýma očima, věděl jsem, že přes ně prostě v tu chvíli cesta do sestavy není.

Nebyl odchod do Sparty unáhlený krok? Nezbrzdilo vás to?

Možná jsem místo toho mohl odkopat patnáct zápasů ve 2. lize, ale zase jsem poznal, jak to u nás chodí ve velkoklubu. A i tyhle zkušenosti mi mohou pomoct.

Jaké cíle budete mít v Ústí?

To se všechno uvidí, ale věřím, že to bude dobrá sezona. Pořád tu jsou někteří kluci, co jsem s nimi hrál před těmi třemi lety, jsou už zase o něco vyzrálejší. Určitě to bude znát a věřím, že uspějeme.