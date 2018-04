Schranz: Pořád nejsme z nejhoršího venku, výhru příště musíme potvrdit

Dukla se rázem vyhoupla na desáté místo. Ve vyrovnané druhé polovině tabulky však má stále jen čtyřbodový náskok před předposlední Ostravou.

„Pořád nejsme z nejhoršího venku. Stále máme před sebou velmi důležitá utkání, budeme hrát s týmy ze spodu tabulky a stát se může cokoliv. Musíme dnešní výhru potvrdit v příštích týdnech,“ myslí si Schranz, hrdina zápasu s Libercem.

Jakou cenu pro vás mají dnešní tři body proti favorizovanému soupeři?Zatím je ještě hodně brzo to hodnotit. Ale v konečném součtu pro nás mohou být rozhodujícím faktorem. Musíme takhle pokračovat a zvládnout i další klání.

Doma se vám na jaře příliš nedařilo. Co se tentokrát změnilo?

Podali jsme koncentrovaný výkon. Nechali jsme na hřišti všechno, a to je asi základ všeho.

Moc se vám nepovedl první poločas, co jste si říkali o přestávce?

Liberec nás sice přehrával, ale nedovolili jsme jim zakončit v nějaké lepší pozici. Řekli jsme si, že musíme ještě víc přidat, být více důrazní a podařilo se nám to. Dali jsme jeden a poté druhý gól a bylo hotovo.

Myslíte, že jste Liberec trochu zmrazili tou první brankou?

Těžko říci. První gól bývá důležitý a často i vítězný, takže asi trochu ano.

Dal jste svou třetí branku v sezoně. Jste spokojený, nebo máte vyšší cíle?

Zatím nejsem. Ještě jich pár chci dát, k tomu musí přibýt i body a poté teprve bude důvod ke spokojenosti.

Před tímto kolem jste měli nejhorší defenzivu soutěže. Potěšilo vás čisté konto?

Určitě ano, potřebovali jsme to.

Čekají vás bitvy o záchranu, jak vnímáte váš los?

Bude to těžké, ale jsou to přímí konkurenti, což může být i výhoda. Když dokážeme vítězit, uděláme důležitý krok k udržení Dukly v nejvyšší soutěži.

Co říkáte na to, že se boje o záchranu takto dramatizují?

Pro fanoušky to musí být určitě zajímavé. Bude se hrát až do posledního kola, jde o všechno. Namočených je v tom poměrně hodně mančaftů a nikdo samozřejmě nechce skončit na posledních dvou místech.