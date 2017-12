Čekal jsem, že mě v Jihlavě odvolají hned, ne teď, lituje Kopecký

Čekal jste, že budete odvolán?

Čekal jsem, že to bude dřív, hned po podzimu. Ne týden před začátkem zimní přípravy.

Jak se cítíte?

Pro žádného trenéra to není nic příjemného. A že k tomu došlo o svátcích, to se nedá nic dělat.

Co o vašem odvolání rozhodlo?

Když se podíváte na tu tabulku, tak je to jasné. Samozřejmě že jsou to výsledky. Fatální byly poslední dva zápasy, které jsme nezvládli. Po hrubých chybách jsme prohráli s Brnem a Slováckem, tedy se soupeři ze spodních pater tabulky.

Řekněte, jak silný jste měl kádr?

Podívejte, na začátku mi slíbili, že přijde defenzivní záložník. Ten nepřišel. Bylo mi řečeno, že přijde levý obránce. Ten přišel až v průběhu sezony – Keresteš, který tři čtvrtě roku nehrál. A bylo mi řečeno, že když odejde jeden z dvojice Ikaunieks, Hronek, tak přijde adekvátní náhrada. To se nestalo…

Má tým na to, aby se zachránil?

Myslím si, že po určitém doplnění ano. Po správném doplnění, což je nutné. Nikdo si nemůže myslet, že všechno potáhne Davis Ikaunieks, kterého už v lize všichni znají. Potřebuje podporu. Mimochodem on taky nehrál na postu, na kterém by měl být. To není hrotový hráč. Všelijak jsme to museli lepit.

Co vám dal pobyt v Jihlavě?

Vždycky jde hlavně o zkušenosti. Ty jsou k nezaplacení. I když to skončí třeba takhle, jak to skončilo nyní.