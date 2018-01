Obdrželi jsme spoustu nabídek, ale Jankto teď neodejde, rozhodli v Udine

Sportovní ředitel Manuel Gerolin prohlásil, že český reprezentační záložník zůstane minimálně do léta, než bude mít klub za jednoho z důležitých hráčů základní sestavy odpovídající náhradu.

„Jankto v lednu neodejde, říkali jsme to už několikrát. Chceme udržet naše hráče do léta, protože jsme v tabulce na zajímavé příčce. A na konci sezony pak uvidíme, co bude,“ řekl Gerolin italské televizní stanici Sportitalia.

O možném Janktově odchodu se spekuluje už delší dobu. Jedenadvacetiletý záložník, který má v Udine smlouvu do června 2021, odehrál v této sezoně v Serii A 18 utkání a připsal si v nich tři branky a pět asistencí. Další dva góly a přihrávku má na kontě v Italském poháru.

„Obdrželi jsme spoustu nabídek, to je pravda. Ale naše zásady byly vždy stejné a každý ví, že chceme dokončit sezonu s hráči, kteří mohou přinést fanouškům radost a vybojovat umístění, na které jsme několik let nedosáhli,“ uvedl Gerolin. „Než se poté vzdáme našich hráčských klenotů, musíme najít odpovídající náhrady, abychom v žádném případě nebyli slabší,“ dodal.

Udine patří v tabulce osmé místo dva body za šestou Sampdorií i sedmým Bergamem, oproti kterému má zápas k dobru.