Inter Milán vede nad Janovem, dnes hrají ještě AS Řím a Juventus

Hráči Interu Milán se radují z gólu v utkání proti Janovu.

dnes 15:25

Neapol svůj zápas zvládla už v pátek, jak se ukážou další elitní kluby italské ligy? Inter Milán v sobotu nastoupil už od 15.00 a proti Janovu jde rychle do vedení. Od 18.00 nastoupí AS Řím ve Florencii a večer od 20.30 jde do akce Juventus proti Cagliari.

Do sobotní půlnoci budou mít svá utkání 11. kola za sebou všichni italští účastníci Ligy mistrů. Neapol už v pátek porazila doma Empoli 5:1, hvězdou večera byl belgický útočník Dries Mertens, tři góly dal a na jeden přihrál. Výsledky 11. kola: Neapol - Empoli 5:1 (39., 64. a 90.+3 Mertens, 8. Insigne, 90. Milik - 59. Caputo). Italská liga KLUB Z V R P S B 1. Juventus Turín 10 9 1 0 21:7 28 2. Neapol 11 8 1 2 24:12 25 3. Inter Milán 10 7 1 2 16:6 22 4. AC Milán 10 5 3 2 20:14 18 5. Lazio Řím 10 6 0 4 13:12 18 6. Fiorentina 10 4 3 3 16:8 15 7. Sampdoria Janov 10 4 3 3 14:7 15 8. AS Řím 10 4 3 3 17:13 15 9. Sassuolo 10 4 3 3 17:16 15 10. FC Turín 10 3 5 2 12:12 14 11. FC Janov 10 4 2 4 16:19 14 12. Cagliari 10 3 4 3 9:11 13 13. Parma 10 4 1 5 10:14 13 14. Bergamo 10 3 3 4 17:12 12 15. Spal Ferrara 10 4 0 6 8:13 12 16. Udine 10 2 3 5 10:15 9 17. Boloňa 10 2 3 5 8:14 9 18. Empoli 11 1 3 7 10:20 6 19. Frosinone 10 1 2 7 9:24 5 20. Chievo 10 0 2 8 8:26 Inter Milán : Janov CFC 3:0 (2:0) Góly:

14. Gagliardini

16. Politano

49. Gagliardini Góly:

Sestavy:

Handanovič (C) – D'Ambrosio, de Vrij, Škriniar, Dalbert – Gagliardini, Brozović – Politano (58. Baldé), Mário, Perišić – Lautaro Martínez. Sestavy:

Radu – Biraschi (C), Romero, Günter – P. Pereira, Rômulo, Sandro (58. Veloso), Bessa, Lazović – Kouamé, Panděv (50. K. Piątek). Náhradníci:

D. Padelli – Asamoah, Valero, Candreva, Icardi, Baldé, Miranda, Nainggolan, Ranocchia, Vecino, Vrsaljko. Náhradníci:

Russo, Vodišek – Hiljemark, Lakićević, Lapadula, Lisandro López, L. Mazzitelli, I. Medeiros, Omeonga, K. Piątek, Veloso, E. Zukanović. Žluté karty:

9. D'Ambrosio, 31. Lautaro Martínez Žluté karty:

18. Günter, 34. Sandro Rozhodčí: P. Valeri ACF Fiorentina : AS Řím 0:0 (-:-) Rozhodčí: Banti – Bindoni, Meli Juventus FC : Cagliari Calcio 0:0 (-:-)