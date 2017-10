Hattrick ve vítězném derby slavil jako Messi. Nepopsatelné, jásal Icardi

Proto se na konci mohl usmívat na celé kolo. V ruce si odnášel míč, památku na velkolepý zápas. „Brát si balon domů je vždycky výjimečný pocit,“ říkal novinářům Icardi. „Vlastně nepopsatelný.“

Čtyřiadvacetiletý argentinský útočník ukázal, že je na něj spolehnutí. Jako správný kapitán zařizuje výhry, případně střílí vyrovnávací branky – jako když Interu teklo do bot v pátém kole na hřišti Boloni. Remíza 1:1 je mimochodem dosud jedinou ztrátou „Nerazzurri“ v ligové sezoně.

Icardi se na povedeném startu podílel devíti góly v osmi zápasech.

„Jeho výkon? Grandiózní,“ chválil ho trenér Luciano Spaletti. „Má obrovskou zodpovědnost, přitom nemá problém vyslechnout si připomínky a rady. Navíc tvrdě pracuje, nezdráhá se vrátit a vybojovat balon. Je to komplexní útočník.“

Hrdina Interu derby odmakal, získával míče, rozdával je do stran a pak většinou pelášil co nejrychleji do vápna. Výběr místa má výtečný, ve 28. minutě naběhl na centr Antonia Candrevy a otevřel skóre, ve druhé půli pak domácím vrátil náskok poté, co si vyměnil balon s Ivanem Perišičem.

Jak mu stopeři AC Milán mohli nechat tolik prostoru k zakončení, je k nevíře...

Když Inter v poslední minutě kopal penaltu, bylo jasné, kdo se jí ujme. Icardi zachoval ledový klid, uklidil balon do protipohybu gólmana Gianluigiho Donnarummy a radostí svlékl dres. Ten pak jásajícím fandům ukazoval v póze, jakou proslavil Lionel Messi a později také Cristiano Ronaldo.

Vztah mezi ním a ultras přitom nebyl vždycky růžový, ještě před rokem Icardiho urážel transparent, na kterém stálo: „Nejsi muž. Nejsi kapitán. Jsi jen odporný kus h....!“

Důvod? Ve své autobiografii popisoval incident z února 2015, který však podle tvrdého jádra fanoušků přibarvil. Ultras mu před rokem ještě vyčetli, že jim v knize vyhrožoval. Argentinec se omluvil, dostal pokutu, inkriminované stránky z publikace zmizely a kapitánská páska mu zůstala (připomeňte si zde).

Kontroverzi odčiňoval střílením gólů, v loňské sezoně italské ligy jich nasázel čtyřiadvacet. Celkově už má v Serii A obdivuhodnou bilanci 80 branek a 20 asistencí ve 133 utkáních.

„Samozřejmě mám z gólů radost, ale výhra nad AC všechno překonává,“ prohlásil Icardi. Inter je díky tomu a zaváhání Juventusu v tabulce druhý. „Ale myslet na titul? Na to je moc brzy. Od přípravy děláme věci správně, avšak teď se musíme soustředit na další zápas proti Neapoli.“

Souboj suverénní družiny kouče Maurizia Sarriho a neporaženého Interu okoření příští kolo italské ligy. Icardi nemá Neapol rád, v jedenácti zápasech jí vstřelil pouhé dvě branky a jenom jednou se na konci utkání radoval z vítězství.

Bude zejména na něm, aby bilanci změnil.