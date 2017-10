Zády k obětem holokaustu. Itálie řeší problémy s fotbalovými fanoušky

Problémy s extremismem fanoušků jsou v Itálii dlouhodobé. Nový rozsah těmto potížím však dodali ultras římského Lazia.



Ti o víkendu při domácím utkání s Cagliari oblepili Olympijský stadion samolepkami s Annou Frankovou v dresu rivala AS Řím a s protižidovskými urážkami. O stadion se přitom s městským rivalem dělí.

„Tohle opravdu nemůžeme brát na lehkou váhu. Jde o zcela nepřijatelné a neakceptovatelné chování,“ vzkázal italský premiér Paolo Gentiloni.

A ani další reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Je to naprosto alarmující,“ zarmoutil se také prezident země Sergio Mattarella



„Viníky musíme najít a potrestat,“ vyzývá ministr sportu Luca Lotti.

Samotný klub na incident reagoval v oficiálním prohlášení. Rozhodl, že hráči před dalším zápasem nastoupí v tričkách s podobiznou Anny Frankové a s nápisem „NE antisemitismu“.

Prezident Claudio Lotito navíc zorganizuje zájezd dvou stovek fanoušků do koncentračního tábora v Osvětimi. „Nesmíme zapomínat na některé epizody naší historie. Chceme, aby naši fanoušci přímo poznali, co to holokaust byl, o čem tady vlastně mluvíme,“ uvedl Lotito, kterého v iniciativě podpořilo i vedení italského fotbalu.

To připravilo kampaň proti antisemitismu, rasismu a xenofobii na stadionech i ve společnosti,. Před každým zápasem profesionálních soutěží, které měly v týdnu na programu vložené kolo, i před víkendovými zápasy amatérů a mládeže se čte pasáž z deníku Anny Frankové - dívky židovského původu, která zemřela během války v koncentračním táboře Bergen-Belsen v patnácti letech.

Uráželi i sparťana Costu V Evropě má Lazio zavřený stadion Když Lazio před dvěma lety naposledy hrálo v Evropské lize, jeho fanoušci rasisticky uráželi obránce Sparty Costu. UEFA jim kvůli tomu zavřela stadion na dva zápasy. Před prázdným stadionem tak porazili v září Zulte Waregem a druhé utkání bez fanoušků je čeká příští týden proti Nice.



„Vidím, jak se svět stále více proměňuje v poušť, slyším stále dunivější valící se hrom, který zahubí i nás, cítím utrpení milionů lidí. A přece, hledím-li k nebesům, myslím si, že se všecko zase obrátí k dobrému, že přestane i tato krutost, že se do řádu světa navrátí klid a mír.“



Její příběh zná celý svět právě díky deníku, který psala v nacisty okupovaném Amsterdamu v Nizozemsku. Publikovaný byl po válce v roce 1947.

Podepsané výtisky kapitáni jednotlivých týmů italské ligy darovali dětem, jež je před zápasy doprovázely na trávník.

Ani tiché uctění obětí holokaustu se však na italských stadionech neobešlo bez protestů. V Turíně, před utkáním Juventusu se SPAL, se část fanoušků při vzpomínce otočila zády a začala zpívat italskou hymnu. Fanoušci Lazia zase ceremonii před utkáním úplně bojkotovali a na stadion přišli až během zápasu. Ten navíc doprovázeli dalšími fašistickými hesly i hajlováním.