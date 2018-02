Schick hrál celý zápas, ale AS Řím padl s Milánem. Třetí je Lazio

Schick se v základní sestavě AS ŘÍm objevil poprvé od konce loňského roku. Byla to pro něj šance, jak konečně ukázat, co v něm je. Jenže zápas proti AC Milán nevyšel ani jemu, ani celému týmu. Po prohře je římský tým pátý, soupeř je v tabulce sedmý.



Další nepovedený zápas za sebou mají také Antonín Barák a Jakub Jankto, Češi z Udine.

Oba odehráli i nedělní duel proti Sampdorii, Barák měl dokonce první šanci zápasu, ale neproměnil. Udine pak se Sampdorií prohrálo 1:2 a z posledních čtyř duelů získali jediný bod.

Od začátku roku Udine vyhrálo jen jednou, a to zrovna Antonín Barák nebyl v sestavě. Gól dal naposledy před Vánoci proti Veroně, jeho parťák Jantko čeká ještě déle.

Na třetí místo italské ligy poskočilo v neděli Lazio, které vyhrálo jednoznačně 3:0 v Sassuolu. Dařilo se mu od začátku.

Už v sedmé minutě se prosadil povedenou technickou střelou srbský záložník Milinkovič-Savič. Po půlhodině hry zvýšil na 2:0 nejlepší střelec Lazia Immobile z pokutového kopu, nařízeného po Pelusově ruce.

Juventus nehrál kvůli sněhu

Hned po změně stran vstřelil druhý gól v zápase Milinkovič-Savič a chvíli poté obdržel červenou kartu domácí útočník Berardi. Ani Lazio ale nedohrálo v kompletní sestavě, neboť byl vyloučen Marušič. Sassuolo čeká na vítězství už osm zápasů.

Záchranářský duel mezi Crotone a Spalem Ferrara skončil výhrou hostů 3:2. V nominaci domácího týmu chyběl stoper Stefan Simič. Spal vyhrál po osmi zápasech. Předposlední Hellas Verona překvapivě porazil FC Turín 2:1.

Nedělní výsledky 26. kola: Crotone - Spal Ferrara 2:3 (49. a 86. Budimir - 37. Antenucci, 51. Šimič, 60. Paloschi), Fiorentina - Chievo 1:0 (6. Biraghi), Hellas Verona - FC Turín 2:1 (12. a 77. Valoti - 49. Niang), Sampdoria Janov - Udine 2:1 (35. Silvestre, 83. Zapata - 90.+5 vlastní Silvestre), Sassuolo - Lazio Řím 0:3 (7. a 47. Milinkovič-Savič, 31. Immobile z pen.), AS Řím - AC Milán 0:2 (48. Cutrone, 74. Calabria).

Zápas Juventus Turín - Bergamo byl odložen kvůli sněhu



Tabulka Mužstvo Z V R P S B 1 Neapol 25 21 3 1 55:15 66 2 Juventus 25 21 2 2 62:15 65 3 Lazio Řím 26 16 4 6 64:33 52 4 Inter Milán 26 14 9 3 42:21 51 5 AS Řím 26 15 5 6 40:21 50 6 Sampdoria 26 13 5 8 46:34 44 7 AC Milán 26 13 5 8 37:30 44 8 Bergamo 25 10 8 7 37:29 38 9 FC Turín 26 8 12 6 36:32 36 10 Fiorentina 26 9 8 9 35:32 35 11 Udinese Calcio 26 10 3 13 37:38 33 12 Boloňa 26 10 3 13 33:38 33 13 FC Janov 26 8 6 12 21:27 30 14 Cagliari 25 7 4 14 23:36 25 15 Chievo Verona 26 6 7 13 23:43 25 16 Sassuolo Calcio 26 6 5 15 15:46 23 17 Crotone 26 5 6 15 23:47 21 18 SPAL Ferrara 26 4 8 14 26:49 20 19 Hellas Verona 26 5 4 17 24:51 19 20 Benevento 26 3 1 22 18:60 10

UC Sampdoria : Udinese Calcio 2:1 (1:0) Góly:

35. Silvestre

83. D. Zapata Góly:

90+5. Silvestre (vla.) Sestavy:

Viviano – Bereszyński (85. J. Andersen), Silvestre, G. M. Ferrari, Murru – É. Barreto, Torreira, Linetty – G. Ramírez (44. R. Álvarez) – Quagliarella (C), Caprari (69. D. Zapata). Sestavy:

Bizzarri – Stryger Larsen, Danilo (C) (46. Angella), Samir – Widmer, Fofana, Balić (79. Ingelsson), Barák, Adnan – de Paul (65. Maxi López) – Jankto. Náhradníci:

Belec, Tozzo – J. Andersen, Strinić, Regini, R. Álvarez, Praet, Capezzi, Tessiore, D. Zapata, Kownacki. Náhradníci:

Scuffet, Borsellini – Angella, F. Zampano, Nuytinck, Gi. Pezzella, Ingelsson, Djoulou, Pontisso, Hallfredsson, Maxi López. Žluté karty:

27. Murru, 62. Caprari Žluté karty:

20. Stryger Larsen, 74. Jankto Rozhodčí: A. Damato – S. Liberti, M. Zappatore

Hellas Verona FC : Turín FC 2:1 (1:0) Góly:

12. Valoti

77. Valoti Góly:

49. Niang Sestavy:

Nícolas – A. Ferrari, Caracciolo, Vuković, Fares – Rômulo (C) (58. Matos), Calvano (76. Fossati), Valoti – Verde (66. F. Zuculini), Petković, Kean. Sestavy:

Sirigu – De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Ansaldi – Acquah (70. Ljajić), Rincón, Obi (79. Baselli) – Falqué (83. Berenguer), Belotti (C), Niang. Náhradníci:

Silvestri, Coppola – Laner, Fossati, F. Zuculini, Aarons, Lee Seung-woo, Boldor, Matos, Bearzotti, Souprayen, Felicioli. Náhradníci:

Ichazo, V. Milinković-Savić – Valdifiori, Baselli, Ljajić, Berenguer, A. Barreca, Moretti, Lyanco. Žluté karty:

29. Petković, 39. A. Ferrari, 44. Rômulo Žluté karty:

13. Burdisso Rozhodčí: Massa – Schenone, Paganessi

AS Řím : AC Milán 0:2 (0:0) Góly:

Góly:

48. Cutrone

74. Calabria Sestavy:

Alisson – Peres, Manolas, Fazio, Kolarov – Pellegrini (80. Gerson), Strootman, Nainggolan (C) (64. Džeko) – Ünder (73. Defrel), Schick, Perotti. Sestavy:

G. Donnarumma – Calabria, Bonucci (C), A. Romagnoli, Ricardo Rodríguez – Kessié, Biglia, Bonaventura (90. Montolivo) – Suso (82. Borini), Cutrone (67. N. Kalinić), Çalhanoğlu. Náhradníci:

Lobont, Skorupski – Juan Jesus, Džeko, Capradossi, De Rossi, Florenzi, Defrel, Gerson, El Shaarawy, J. Silva. Náhradníci:

Guarnone, An. Donnarumma – J. Mauri, N. Kalinić, André Silva, Borini, G. Gómez, C. Zapata, Montolivo, Abate, Musacchio, Locatelli. Rozhodčí: Mazzoleni – Peretti, Preti

FC Crotone : Spal 2:3 (0:1) Góly:

49. Budimir

86. Budimir Góly:

37. Antenucci

51. Šimić

60. Paloschi Sestavy:

Cordaz – Sampirisi (65. Faraoni), Ceccherini, M. Capuano – Martella, Benali, Barberis (61. Trotta), Mandragora, F. Ricci (76. Tochukwu Nwankwo) – Nalini, Budimir. Sestavy:

Meret – Cionek, Vicari, Šimić – Lazzari (81. Salamon), Kurtić, Schiattarella, Grassi, Mattiello – Paloschi (89. Floccari), Antenucci (77. Dramé). Náhradníci:

Viscovo – Rohdén, Izco, Diaby, Pavlović, Trotta, Zanellato, Faraoni, Crociata, Tochukwu Nwankwo, Ar. Ajeti. Náhradníci:

A. Gomis, Marchegiani – Bonazzoli, Väisänen, Konate, Floccari, Everton Bilher, Salamon, Vitale, Viviani, F. Costa, Dramé. Žluté karty:

23. Sampirisi Žluté karty:

30. Vicari, 50. Cionek, 81. Paloschi, 82. Schiattarella Červené karty:

Červené karty:

82. Schiattarella Rozhodčí: Daniele Orsato

ACF Fiorentina : Chievo Verona 1:0 (1:0) Góly:

6. Biraghi Góly:

Sestavy:

Sportiello – Astori (C), Hugo, Biraghi – Ge. Pezzella, Veretout, Cristóforo (70. Br. Dabo), Benassi, Falcinelli (88. Théréau) – Simeone, Chiesa (88. Bastiao Dias). Sestavy:

Sorrentino – Gamberini (45. Dainelli), Cacciatore, Bani, Jaroszyński – P. Hetemaj (C) (81. Pellissier), Radovanović, L. Castro – Bastien (46. Meggiorini) – Inglese, Pucciarelli. Náhradníci:

Drągowski – Laurini, Zekhnini, Saponara, Eysseric, Br. Dabo, Olivera, Bastiao Dias, Lo Faso, Gaspar, Théréau. Náhradníci:

Confente, Seculin – Dainelli, N. Rigoni, Stępiński, Gaudino, Cesar, Gobbi, Depaoli, Pellissier, Meggiorini, Tomović. Žluté karty:

27. Simeone Žluté karty:

82. Meggiorini Rozhodčí: Abisso – Crispo, Tasso

US Sassuolo Calcio : S. S. Lazio 0:3 (0:2) Góly:

Góly:

7. S. Milinković-Savić

31. Immobile

46. S. Milinković-Savić Sestavy:

Consigli – Adjapong, Acerbi, Peluso, Rogério – Missiroli, Magnanelli (C) (85. Sensi), L. Mazzitelli – D. Berardi, Babacar, Politano (71. Ragusa). Sestavy:

Strakoša – Wallace, Luiz Felipe, Radu – Marušić, Murgia, Lucas Leiva (60. Parolo), S. Milinković-Savić, J. Lukaku (60. Lulić) – Anderson – Immobile (C) (81. Nani). Náhradníci:

Marson, Pegolo – Lemos, Biondini, Sensi, Pierini, Frattesi, Cassata, Duncan, Dell'Orco, Ragusa. Náhradníci:

Guerrieri, Vargić – Patric, Basta, Bastos, Cáceres, de Vrij, Lulić, Parolo, Nani, Alberto, F. Caicedo. Žluté karty:

20. D. Berardi, 45+3. Missiroli, 63. Rogério Žluté karty:

28. Lucas Leiva, 35. Wallace, 45+1. J. Lukaku Červené karty:

54. D. Berardi Červené karty:

62. Marušić Rozhodčí: Manganiello – Bindoni, Posado