Neapol otočila duel s Laziem a pořád se drží před Juventusem

Lazia zaskočila domácí už ve 3. minutě, kdy De Vrij zužitkoval centr nejlepšího střelce Seria A Immobileho. Římané drželi těsný náskok téměř celý první poločas, dvě minuty před odchodem do kabin ale vyrovnal Callejón, když dostal pas za obranu.

Neapol dokonala obrat zkraje druhého poločasu. Nejprve si srazil centrovaný míč do vlastní sítě Wallace a pak střídající Zielinski, který nahradil značně nevýrazného Hamšíka, nevědomky tečoval střelu Mario Ruie. Na 4:1 upravil po chytré Zielinského přihrávce Mertens.

Vedoucí tým soutěže má po 24 zápasech 63 bodů, což je druhý nejvyšší počet v historii. Více měl pouze Inter Milán, který v minulosti dosáhl na 66 bodů.

AC Milán zvítězili hřišti Spalu Ferrara 4:0 a sérii bez porážky natáhl už na osm soutěžních zápasů v řadě.

Favorita poslal do vedení po 91 sekundách hry Cutrone, poté co dorazil do brány vlastní hlavičkový pokus. Na rozdíl dvou gólů zvýšil stejný hráč opět z dorážky v 65. minutě. Dvacetiletý italský útočník poprvé v kariéře vstřelil dva góly v jednom ligovém utkání.

V 73. minutě využil Biglia chybnou rozehrávku brankáře Mereta a na konečných 4:0 upravil v závěru střídající Borini. AC Milán po výhře atakuje pohárové příčky, Spal zůstal na sestupové 16. pozici.

Výsledky 24. kola: Spal Ferrara - AC Milán 0:4 (2. a 65. Cutrone, 73. Biglia, 90. Borini), Crotone - Bergamo 1:1 (80. Mandragora - 88. Palomino), Neapol - Lazio Řím 4:1 (43. Callejón, 54. vlastní Wallace, 56. Zielinski, 73. Mertens - 3. De Vrij), Fiorentina - Juventus 0:2 (56. Bernardeschi, 86. Higuaín).

