Brankář Brignoli gólem rozhodl o prvním bodu Beneventa v italské lize

Milánští se dostali do vedení před přestávkou, když se po hlavičkované ve vápně prosadil Bonaventura. Pět minut po změně stran ale outsider vyrovnal. Letiziovu ránu zpoza šestnáctky Donnarumma vyrazil jen před sebe a z dorážky přesně zakončil Puscas.

Vedení hostům vrátil v 57. minutě Kalinič, který se nikým nehlídaný prosadil hlavou po Bonaventurově centru a ukončil 419 minut trvající čekání na gól. Benevento ale využilo závěrečnou přesilovku po vyloučení Romagnoliho.

V páté minutě nastavení nacentroval z přímého kopu Cataldi, hlavou přesně zakončil brankář Brignoli a zajistil historicky první bod pro Benevento v nejvyšší soutěži. Brignoli se stal prvním skórujícím gólmanem v Serii A od roku 2001, kdy se trefil Massimo Taibi z Regginy.

„Bylo to 1:2, 95. minuta, neměli jsme co ztratit. Šel jsem tam, zavřel oči a vyskočil. Bylo by strašné prohrát vzhledem k tomu, že jsme ztratili několik zápasů v posledních vteřinách, například se Sassuolem (1:2). Dnes jsme ukázali, že můžeme hrát proti každému,“ řekl šťastný střelec v rozhovoru pro Sky Sport Italia.

Gattuso nebyl po nečekané ztrátě na své svěřence naštvaný. „Kluci do toho dali vše, chci jim poděkovat za jejich chuť a odhodlání. Po dnešku si olížeme rány a budeme dále pracovat na fyzičce i psychice,“ uvedl bývalý defenzivní záložník. „Mohli jsme naši hru více rozvinout, ztráceli jsme hodně míčů. Věděli jsme, že přestože Benevento prohrávalo, postupem času se velmi zlepšovalo,“ dodal.

Nedělní výsledky 15. kola: Benevento - AC Milán 2:2 (50. Puscas, 90.+5 Brignoli - 38. Bonaventura, 57. Kalinič), 15:00 Boloňa - Cagliari, Fiorentina - Sassuolo, Inter Milán - Chievo, 20:45 Sampdoria Janov - Lazio Řím.

Tabulka Mužstvo Z V R P S B 1 Neapol 15 12 2 1 35:10 38 2 Juventus 15 12 1 2 41:14 37 3 Inter Milán 14 11 3 0 28:10 36 4 AS Řím 14 11 1 2 27:10 34 5 Lazio Řím 13 9 2 2 33:15 29 6 Sampdoria 13 8 2 3 27:18 26 7 AC Milán 15 6 3 6 21:20 21 8 Bergamo 15 5 5 5 21:19 20 9 Boloňa 14 6 2 6 17:17 20 10 FC Turín 15 4 8 3 19:21 20 11 Chievo Verona 14 5 5 4 17:21 20 12 Fiorentina 14 5 3 6 23:19 18 13 Cagliari 14 5 0 9 13:24 15 14 Udinese Calcio 13 4 0 9 18:24 12 15 Crotone 14 3 3 8 11:27 12 16 Sassuolo Calcio 14 3 2 9 8:24 11 17 FC Janov 14 2 4 8 12:20 10 18 SPAL Ferrara 15 2 4 9 13:26 10 19 Hellas Verona 14 2 3 9 12:29 9 20 Benevento 15 0 1 14 8:36 1

