Schick si po zranění zahrál tři minuty, Neapol se vrátila na první místo

Fotbal

Zvětšit fotografii Edin Džeko z AS Řím (vpravo) v hlavičkovém souboji s Ervinem Zukanovičem z Janova. | foto: AP

dnes 17:07

Konečně doléčil zranění a podruhé zasáhl do zápasu AS Řím. Patrik Schick vyběhl na hřišti Janova do hry na poslední tři minuty zápasu, který skončil 1:1. Ve 14. kole italské ligy hráli také Antonín Barák s Jakubem Janktem, Udine však prohrálo s Neapolí 0:1.

Podrobnosti připravujeme... Nedělní výsledky 14. kola: AC Milán - FC Turín 0:0, FC Janov - AS Řím 1:1 (69. Lapadula z pen. - 59. El Shaarawy), Udine - Neapol 0:1 (33. Jorginho), 18:00 Lazio Řím - Fiorentina, 20:45 Juventus Turín - Crotone. Italská liga 2017/2018 Ročník 2017/2018 20.8.2017 - 20.5.2018 Los Mužstva Aktuální kolo Příští kolo Tabulky Tabulka Mužstvo Z V R P S B 1 Neapol 14 11 3 0 35:10 36 2 Inter Milán 14 11 3 0 28:10 36 3 Juventus 13 10 1 2 37:14 31 4 AS Řím 13 10 1 2 24:9 31 5 Lazio Řím 12 9 1 2 32:14 28 6 Sampdoria 13 8 2 3 27:18 26 7 AC Milán 14 6 2 6 19:18 20 8 Boloňa 14 6 2 6 17:17 20 9 Chievo Verona 14 5 5 4 17:21 20 10 FC Turín 14 4 7 3 18:20 19 11 Fiorentina 13 5 2 6 22:18 17 12 Bergamo 13 4 4 5 19:18 16 13 Cagliari 14 5 0 9 13:24 15 14 Udinese Calcio 13 4 1 8 19:24 13 15 Crotone 13 3 3 7 11:24 12 16 Sassuolo Calcio 14 3 2 9 8:24 11 17 FC Janov 14 2 4 8 12:20 10 18 SPAL Ferrara 14 2 4 8 12:23 10 19 Hellas Verona 14 2 3 9 12:29 9 20 Benevento 13 0 0 13 6:33 0