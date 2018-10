Neapol vybojovala remízu proti AS Řím v poslední minutě, Schick nehrál

AS Řím, který je v Lize mistrů soupeřem Plzně, šel do vedení ve 14. minutě. Po pravé straně utekl Ünder a našel zcela volného El Shaarawyho, který uklidil míč do branky. Neapol si pak vytvořila velký tlak, ale zahazovala šanci za šancí.

A když už Mertens v 74. minutě srovnal, radost mu zkazil odmávaný ofsajd. To samé se opakovalo v 82. minutě. V úplném závěru už se ale Mertens ofsajdu vyhnul a po Callejónově přihrávce belgický útočník vyrovnal.

Z českých reprezentantů dnes hrál jen Antonín Barák, který pomohl Udine k remíze 2:2 na hřišti Janova. Jakub Jankto z lavičky sledoval, jak Sampdoria Janov neudržela vedení na hřišti AC Milán a prohrála 2:3.

Nedělní výsledky 10. kola: Sassuolo - Boloňa 2:2 (17. Marlon, 85. Boateng z pen. - 2. Palacio, 56. Mbaye), Cagliari - Chievo 2:1 (15. Pavoletti, 59. Castro - 79. Stepiňski), FC Janov - Udine 2:2 (32. Romulo, 67. Romero - 65. Lasagna, 70. De Paul), Spal Ferrara - Frosinone 0:3 (40. Chibsah, 53. Ciano, 89. Pinamonti), AC Milán - Sampdoria Janov 3:2 (17. Cutrone, 36. Higuaín, 62. Suso - 21. Saponara, 31. Quagliarella), Neapol - AS Řím 1:1 (90. Mertens - 14. El Shaarawy).

Italská liga KLUB Z V R P S B 1. Juventus Turín 10 9 1 0 21:7 28 2. Neapol 10 7 1 2 19:11 22 3. Inter Milán 9 6 1 2 13:6 19 4. Lazio Řím 9 6 0 3 13:9 18 5. Fiorentina 10 4 3 3 16:8 15 6. Sampdoria Janov 10 4 3 3 14:7 15 7. AC Milán 9 4 3 2 18:13 15 8. AS Řím 10 4 3 3 17:13 15 9. Sassuolo 10 4 3 3 17:16 15 10. FC Turín 10 3 5 2 12:12 14 11. FC Janov 9 4 2 3 15:17 14 12. Cagliari 10 3 4 3 9:11 13 13. Parma 10 4 1 5 10:14 13 14. Bergamo 10 3 3 4 17:12 12 15. Spal Ferrara 10 4 0 6 8:13 12 16. Udine 10 2 3 5 10:15 9 17. Boloňa 10 2 3 5 8:14 9 18. Empoli 10 1 3 6 9:15 6 19. Frosinone 10 1 2 7 9:24 5 20. Chievo 10 0 2 8 8:26

Poznámka: Chievo má -1 bod. Tři mi byly odečteny za falšování účetnictví.



US Sassuolo Calcio : Bologna FC 2:2 (1:1) Góly:

17. Marlon

85. K-P. Boateng Góly:

2. Palacio

56. M'Baye Sestavy:

Consigli – Marlon, Magnani, G. M. Ferrari – Rogério, Bourabia, Magnanelli, Di Francesco (63. K-P. Boateng) – D. Berardi, Babacar (72. Matri), Djuričić (79. Sensi). Sestavy:

Skorupski – Calabresi, G. González, Helander, M'Baye – A. Poli, Pulgar, Svanberg (73. Krejčí) – Palacio (87. Falcinelli), Santander, Orsolini (65. Džemaili). Náhradníci:

Pegolo – Lemos, Peluso, Sernicola, Lirola, Dell'Orco, Adjapong, Sensi, K-P. Boateng, Locatelli, Matri, Brignola. Náhradníci:

A. Da Costa, Santurro – De Maio, Paz, Corbo, Á. Nagy, Krejčí, J. M. Valencia, Džemaili, Destro, Okwonkwo, Falcinelli. Žluté karty:

28. G. M. Ferrari, 38. Magnanelli Žluté karty:

19. A. Poli, 41. Svanberg, 49. Palacio Rozhodčí: D. Doveri – G. Tasso, G. Schenone

Janov CFC : Udinese Calcio 2:2 (1:0) Góly:

32. Rômulo

67. Romero Góly:

65. Lasagna

70. de Paul Sestavy:

Radu – Biraschi, Romero, Criscito – P. Pereira, Rômulo, Sandro (71. L. Mazzitelli), Lazović – Kouamé (75. Günter), Bessa (85. Hiljemark), K. Piątek. Sestavy:

Musso – Troost-Ekong, Opoku, Samir – Pussetto (86. A. Balić), Fofana, Behrami (63. ter Avest), Barák (80. Mandragora), Stryger Larsen – de Paul, Lasagna. Náhradníci:

Russo, Vodišek – Günter, Lisandro López, Lapadula, Panděv, Omeonga, I. Medeiros, E. Zukanović, Hiljemark, Veloso, L. Mazzitelli. Náhradníci:

Scuffet, Nícolas – Wagué, Vizeu, Micin, ter Avest, Pontisso, Mandragora, D'Alessandro, A. Balić. Žluté karty:

37. Biraschi, 56. Romero, 58. Kouamé, 81. L. Mazzitelli Žluté karty:

14. Samir, 19. Behrami, 25. Opoku, 67. Musso Červené karty:

74. Romero Červené karty:

Rozhodčí: Mazzoleni – Liberatore, De Meo

Spal : Frosinone Calcio 0:3 (0:1) Góly:

Góly:

40. Chibsah

53. Ciano

89. Pinamonti Sestavy:

A. Gomis – Cionek (58. Antenucci), Vicari, Felipe – Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti (57. Everton Luiz), Fares – Paloschi (77. Floccari), Petagna. Sestavy:

Sportiello – Goldaniga, Ariaudo, M. Capuano – F. Zampano, Chibsah, Maiello (61. Gori), Beghetto – Ciano (65. Cassata), J. Campbell, Ciofani (88. Pinamonti). Náhradníci:

Poluzzi, Thiam – Antenucci, Floccari, Moncini, Bonifazi, Valdifiori, Dickmann, Everton Luiz, F. Costa, Vitale, Viviani. Náhradníci:

F. Bardi – Ghiglione, Vloet, Gori, Soddimo, Brighenti, Cassata, Salamon, Besea, Krajnc, Crisetig, Pinamonti. Žluté karty:

27. Fares, 39. Lazzari, 49. Schiattarella Žluté karty:

25. Maiello, 33. Chibsah, 45+2. Ciano, 86. J. Campbell, 90. Pinamonti Rozhodčí: Daniele Chiffi – Alberto Tegoni, Enrico Caliari

Cagliari Calcio : Chievo Verona 2:1 (1:0) Góly:

15. Pavoletti

59. L. Castro Góly:

79. Stępiński Sestavy:

Cragno – Srna, Pisacane, Ceppitelli (C), Padoin – Ionita, Bradarić (76. Cigarini), Barella (85. Dessena) – L. Castro – Pedro, Pavoletti (69. Cerri). Sestavy:

Sorrentino – Bani, Rossettini, Cesar (C), Depaoli – P. Hetemaj, Jaroszyński (81. Kiyine), Radovanović (88. Pellissier), Giaccherini – Stępiński, Meggiorini (64. Birsa). Náhradníci:

Rafael, Aresti – Andreolli, Dessena, Cigarini, Cerri, Sau, Faragò, Romagna. Náhradníci:

Šemper, Seculin – Tanasijević, N. Rigoni, Léris, Kiyine, Obi, Burruchaga, Birsa, Pellissier, Grubac. Žluté karty:

90. Cerri Žluté karty:

28. Giaccherini, 41. Rossettini, 56. N. Rigoni, 63. Meggiorini, 84. Kiyine, 90+2. Stępiński Rozhodčí: Piccinini – Longo, Posado

AC Milán : UC Sampdoria 3:2 (2:2) Góly:

17. Cutrone

36. Higuaín

62. Suso Góly:

21. Saponara

31. Quagliarella Sestavy:

G. Donnarumma – Calabria (78. Abate), Musacchio, A. Romagnoli, Ricardo Rodríguez – Suso, Biglia, Kessié, Laxalt (89. Çalhanoğlu) – Higuaín, Cutrone (76. Castillejo). Sestavy:

Audero – Bereszyński, Tonelli, J. Andersen, Murru (29. Sala) – Saponara (76. Caprari), Ekdal, Praet – Linetty – Defrel (61. Kownacki), Quagliarella. Náhradníci:

Reina, An. Donnarumma – J. Mauri, Castillejo, Çalhanoğlu, Borini, Bakayoko, Bertolacci, Conti, Abate, C. Zapata, Halilović. Náhradníci:

Rafael Cabral, Belec – Sala, Vieira, É. Barreto, G. Ramírez, Jankto, Colley, Caprari, A. Ferrari, J. Tavares, Kownacki. Žluté karty:

80. Abate, 82. Kessié, 90+4. A. Romagnoli Žluté karty:

24. Linetty, 60. Sala Rozhodčí: Maresca – Liberti, Mondin