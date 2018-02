AC Milán natáhl úspěšnou sérii, Neapol čeká boj proti Laziu

Favorita poslal do vedení po 91 sekundách hry Cutrone, poté co dorazil do brány vlastní hlavičkový pokus. Na rozdíl dvou gólů zvýšil stejný hráč opět z dorážky v 65. minutě. Dvacetiletý italský útočník poprvé v kariéře vstřelil dva góly v jednom ligovém utkání.

V 73. minutě využil Biglia chybnou rozehrávku brankáře Mereta a na konečných 4:0 upravil v závěru střídající Borini. AC Milán po výhře atakuje pohárové příčky, Spal zůstal na sestupové 16. pozici.

Výsledky 24. kola: Spal Ferrara - AC Milán 0:4 (2. a 65. Cutrone, 73. Biglia, 90. Borini),

Turín FC : Udinese Calcio 0:0 (-:-)

Spal : AC Milán 0:4 (0:1) Góly:

Góly:

2. Cutrone

65. Cutrone

73. Biglia

90. Borini Sestavy:

Meret – Šimić, Salamon, Felipe – Lazzari, Kurtić, Viviani, Grassi (62. Schiattarella), Mattiello (84. Dramé) – Antenucci (C), Everton Bilher (55. Paloschi). Sestavy:

G. Donnarumma – Abate, Bonucci (C), A. Romagnoli, Ricardo Rodríguez – Kessié (84. Borini), Biglia (75. Montolivo), Bonaventura – Suso, Cutrone (77. André Silva), Çalhanoğlu. Náhradníci:

A. Gomis, Marchegiani – Konate, Väisänen, F. Costa, Dramé, Schiattarella, Bonazzoli, Floccari, Vitale, Paloschi. Náhradníci:

Guarnone, An. Donnarumma – G. Gómez, C. Zapata, Musacchio, Bellanova, J. Mauri, Borini, Montolivo, Antonelli, Locatelli, André Silva. Žluté karty:

29. Šimić, 51. Mattiello, 70. Schiattarella Žluté karty:

17. Kessié, 40. Biglia, 81. Bonucci Rozhodčí: M. Mariani – V. Fiorito, G. Paganessi

SSC Neapol : S. S. Lazio 0:0 (-:-)

ACF Fiorentina : Juventus FC 0:2 (0:0) Góly:

Góly:

56. Bernardeschi

86. Higuaín Sestavy:

Sportiello – Milenković, Ge. Pezzella, Astori (C), Biraghi – Benassi (79. Eysseric), Badelj, Veretout – Bastiao Dias (68. Théréau), Simeone, Chiesa. Sestavy:

Buffon (C) – Lichtsteiner (61. Barzagli), Chiellini, Benatia, Sandro – S. Khedira, Pjanić, Marchisio (66. Costa) – Bernardeschi (78. Bentancur), Higuaín, Mandžukić. Náhradníci:

Cerofolini, Drągowski – Saponara, Eysseric, Falcinelli, Br. Dabo, Olivera, Cristóforo, Lo Faso, Hugo, Gaspar, Théréau. Náhradníci:

Pinsoglio, Szczęsny – De Sciglio, Costa, Barzagli, Asamoah, Rugani, Sturaro, Bentancur. Žluté karty:

37. Bastiao Dias, 67. Veretout, 84. Théréau, 88. Biraghi Žluté karty:

24. Lichtsteiner, 39. Sandro, 90+4. Benatia Rozhodčí: Guida – Meli, Valeriani

UC Sampdoria : Hellas Verona FC 0:0 (-:-)

Chievo Verona : Janov CFC 0:0 (-:-)

US Sassuolo Calcio : Cagliari Calcio 0:0 (-:-)

Inter Milán : Bologna FC 0:0 (-:-)

AS Řím : Benevento Calcio 0:0 (-:-)