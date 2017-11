Za všechno může trenér, hlásil šéf italského fotbalu. Nyní sám odstoupil

Jde o překvapivou zprávu, protože Tavecchia ještě minulý týden podržela ve funkci národní federace.

„Proč bych odcházel? Proč bych rezignoval? Copak nevíte, kdo zařídil v italském fotbale videorozhodčího? Kdo dostal čtyři italské týmy do Ligy mistrů? Byl jsem to já, Tavecchio!“ chválil se čtyřiasedmdesátiletý funkcionář.



Ne, opravdu to nevypadalo, že by si připouštěl, byť jen sebemenší chybu...

Na začátku nového týdne se ale situace změnila. O konci Tavecchia v čele italského fotbalu informoval podle agentury ANSA šéf komise rozhodčích Marcello Nicchi: kromě trenéra, kterého ještě Tavecchio stačil odvolat, tak v Itálii budou hledat také nového fotbalového prezidenta.

„Jako federace jsme neměli na neúspěchu žádný vliv. Je to pouze chyba trenéra, který si vybral všechny spolupracovníky,“ pronesl Tavecchio s tím, že se debaklu dalo předejít.



„Stačilo trochu přemýšlet,“ pustil se do hodnocení. „Všichni švédští fotbalisté jsou silní a vysocí a my celý zápas posíláme do šestnáctky centry? A proč nehrál Insigne? Tahy trenéra prostě byly úplně špatné,“ pokračoval.

VETŘELEC A JEHO NÁSTUPCE? Vlevo trenér Gian Piero Ventura, podle médií, fanoušků i hráčů hlavní viník italského fotbalového neúspěchu. Vpravo Antonio Conte, který už jednou národní tým Itálie vedl.

S kritickým názorem vůči trenérovi rozhodně nebyl sám. Venturovo jméno se v Itálii přetřásá už sedmý den, čili od nepovedené baráže se Švédskem. „Ukázali jsme málo nápadů i taktiky,“ pustil se do vlastního kouče třeba záložník Daniele De Rossi.

„Skončí jako jeden z nejhorších trenérů reprezentace v historii. Ne-li vůbec nejhorší,“ napsala Gazzetta dello Sport.

Nový trenér se zatím hledá a mezi kandidáty nejvíc září jméno Antonia Conteho, jenž Itálii vedl před Venturou - na mistrovství Evropy tým dovedl do čtvrtfinále a pak odešel do Chelsea, se kterou hned vyhrál titul.



Jenže z Anglie čím dál hlasitěji znějí zprávy o tom, že na Stamford Bridge není spokojený. Že si nerozumí s vedením ani s některými hráči, což je dlouhodobě neudržitelné.

A kdo ještě patří mezi kandidáty? Aktuálně volný Carlo Ancelotti či Roberto Mancini s Maxem Allegrim, kteří však mají klubové závazky v Petrohradu, respektive v Juventusu.