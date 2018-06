Rekord nejstarších fotbalistů v historii světových šampionátů, kteří kdy zasáhli do hry, si předávali hlavně brankáři. Po čtyřicítce jako první na MS nastoupil v roce 1982 Ital Dino Zoff a o čtyři roky později na turnaji v Mexuku překonal jeho maximum tehdy 41letý Severní Ir Pat Jennings. Na mistrovství světa 1994 v USA převzal rekord kamerunský střelec Roger Milla, který nastoupil ve věku 42 let a 39 dní. Předčil ho až kolumbijský brankář Faryd Mondragón, jemuž bylo na MS 2014 v Brazílii 43 let a 3 dny, když v rozhodnutém zápase s Japonskem (4:1) naskočil na posledních pět minut.