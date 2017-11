Před pár dny dostal novou smlouvu, po debaklu irský kouč čelí kritice

Když před měsícem Irové v rozhodujícím zápase kvalifikace vyhráli ve Walesu a zajistili účast v baráži, kouč O’Neill se s asociací dohodl na novém kontraktu až do Eura 2020.

Po nepovedeném úterním večeru se v Dublinu mluví o jeho možném konci.

„Myslel jsem si, že existuje dohoda,“ podivil se novinářkému dotazu na tiskovce. „S předsedou asociace Johnem Delaneym jsem od chvíle, co jsme řešili smlouvu, nemluvil.“

Přitom Irové měli baráž proti Dánsku výborně rozjetou. Po bezbrankové remíze v Kodani v úterní odvetě v Dublinu dali oni první gól, už po šesti minutách se trefil Shane Duffy.

Jenže několik desítek vteřin kolem třicáté minuty stálo Iry zápas a postup. Dánové skóre otočili a po přestávce koncertovali, tři góly dal Christian Eriksen.

„Dobře jsme začali, mohli jsme dát na dva nula, to by zápas asi vypadal jinak. Ale místo toho jsme dva rychlé a laciné góly dostali. To byl knokaut, který souboj úplně otočil,“ říkal irský kouč.

„Potřebovali jsme se dostat do hry, vyrovnat. Museli jsme hru otevřít a to byla výhoda pro Dány. Nakonec nás jasně porazili. A zaslouženě.“

Irové hráli na světovém šampionátu naposled v roce 2002 v Japonsku a Jižní Koreji.

Nejblíž postupu byli před osmi lety, v odvetě baráže ve Francii vedli 1:0, ve 103. minutě prodloužení domácí vyrovnali díky tomu, že si legendární útočník Thierry Henry zastavil míč rukou a díky tomu mohl přihrát před prázdnou bránu Williamu Gallasovi.

Švédský sudí Hansson gól uznal. Irové se bouřili, chtěli zápas opakovat, ale neuspěli. Na turnaj do Jižní Afriky cestovali Francouzi. I tentokrát bude vrcholná akce bez sympatických Irů.

Před rokem startovali na Euru, postoupili ze skupiny, ale v osmifinále je zastavili domácí Francouzi.

U toho byl už současný kouč O’Neill, který po podzimu 2013, po dalším neúspěšném pokusu proniknout na světový šampionát, nahradil Giovanniho Trapattoniho.

V Irsku je nyní O’Neill za svou práci kritizován, protože jeho tým hraje příliš opatrně a dává málo gólů. V deseti kvalifikačních duelech jich bylo jen dvanáct, například Česko jich dalo sedmnáct.

„Že už mi došlo štěstí? To přece nemyslíte vážně? Všechno, co jsem dokázal, bylo jen díky štěstí? S tím nesouhlasím, snažili jsme se, ale Dánové jsou technicky lepší než my a mají rozdílového hráče Eriksena,“ zdůraznil O’Neill.