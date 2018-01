Slovácko jedná o příchodu gruzínského střelce Sicharulidzeho

„Sicharulidze podepsal ve Slovácku dvouletý kontrakt,“ ohlásil Lokomotiv Tbilisi na svém webu.

Sedmadvacetiletý Sicharulidze, který dvakrát nastoupil za gruzínskou reprezentaci a v listopadové přípravě proti Bělorusku dokonce skóroval, loni za Lokomotiv nastřílel při 33 startech 25 branek. Jeho tým obsadil v nejvyšší gruzínské soutěži, která se hraje systémem jaro - podzim, šesté místo.

„Jsme Iraklimu vděční za práci, kterou pro náš klub odvedl. Přejeme, ať se mu daří v novém klubu,“ uvedli Gruzínci.

Slovácko, které v zimní pauze usiluje o získání útočníka a obránce, v reakci uvedlo, že je příchod 183 centimetrů vysokého Sicharulidzeho na dobré cestě.

„S hráčem jsme domluvení na podmínkách smlouvy a začátkem týdne by se měly dotáhnout všechny administrativní záležitosti včetně zdravotní prohlídky. Pak by již nic nemělo bránit tomu, aby se hráč připojil k týmu a odcestoval na herní soustředění do Turecka,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Slovácka Stanislav Levý.